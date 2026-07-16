Institut za vode objavio koliko mikroplastike ima u hrvatskoj vodi za piće

U Institutu za vode ističu da su uz obvezna mjerenja propisana europskom metodologijom, istraživanje proširili i na analizu sirove vode. Time je prvi put bilo moguće pratiti što se događa s mikroplastikom tijekom procesa pripreme vode za ljudsku potrošnju, a analize su pokazale da se u promatranim vodoopskrbnim sustavima koji koriste površinske vode broj čestica mikroplastike tijekom obrade prosječno smanjio za 94,7 posto.