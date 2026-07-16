Veliki zaokret: Temperature niže za desetak stupnjeva, intenzivni pljuskovi, grmljavina

Iako je pretežno sunčano duž većeg dijela obale Jadrana, na jugu je oblačnije, kao i u kopnenim krajevima, gdje na sjeveru ima i kiše. U nastavku četvrtka kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će češći u kopnenim krajevima, lokalno mogu biti izraženiji na sjeveru i istoku unutrašnjosti, izglednije u prvom dijelu dana, moguća je i tuča. Prolazni pljuskovi mogući su i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji biti rjeđi, tek u zaleđu pretežno.