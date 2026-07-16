VREMENSKA PROGNOZA
Veliki zaokret: Temperature niže za desetak stupnjeva, intenzivni pljuskovi, grmljavina
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Iako je pretežno sunčano duž većeg dijela obale Jadrana, na jugu je oblačnije, kao i u kopnenim krajevima, gdje na sjeveru ima i kiše. U nastavku četvrtka kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će češći u kopnenim krajevima, lokalno mogu biti izraženiji na sjeveru i istoku unutrašnjosti, izglednije u prvom dijelu dana, moguća je i tuča. Prolazni pljuskovi mogući su i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji biti rjeđi, tek u zaleđu pretežno.
Petak će biti uglavnom suh većim dijelom, no poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti, češće zapadnoj i središnjoj, te na sjevernom Jadranu.
Subota će na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti donijeti česte kišu i pljuskove, lokalno izraženije, a nestabilno će vrijeme biti i u nedjelju. Osvježit će, na moru će to značiti kraj toplinskog vala.
Novi tjedan također donosi nastavak nestabilnog vremena, u unutrašnjosti i osjetno svježijeg.
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