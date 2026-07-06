VIŠEDNEVNI POSJET
Princ Harry u Veliku Britaniju dolazi bez supruge i djece: Evo koji je razlog za to
Britanski princ Harry, vojvoda od Sussexa, doputovat će u višednevan posjet domovini bez supruge Meghan Markle i njihovo dvoje djece, kojima nije odobrena policijska zaštita tijekom boravka u zemlji.
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Prema izvorima bliskim vojvodi od Sussexa, odluka da Meghan Markle i djeca ne doputuju donesena je nakon što nadležna sigurnosna tijela nisu odobrila traženu razinu policijske zaštite za njihov boravak.
Harry nakon povlačenja iz kraljevskih dužnosti 2020. godine više nema automatsko pravo na državnu sigurnosnu zaštitu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a zaštita se određuje na temelju pojedinačnih procjena rizika.
Tijekom boravka u Velikoj Britaniji, Harry će sudjelovati u nizu događaja povezanih s humanitarnim aktivnostima i pripremama za Invictus Games, međunarodno sportsko natjecanje za ranjene i ozlijeđene vojne veterane čiji je pokrovitelj i osnivač.
Posjet uključuje i susrete s predstavnicima organizacija koje sudjeluju u pripremi budućih izdanja igara te pojedine javne i privatne angažmane.
Iz izvora bliskih organizaciji posjeta navodi se da je prvotno razmatrana mogućnost da Harry tijekom boravka odsjedne u jednoj od kraljevskih rezidencija, no ta opcija naknadno je povučena. Kao razlozi navode se logističke poteškoće te organizacijska ograničenja uoči posjeta.
Buckinghamska palača nije komentirala navode o smještaju ni sigurnosnim aranžmanima.
Harry je ranije u više navrata tražio da se za njega i njegovu obitelj osigura policijska zaštita tijekom boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, tvrdeći da je riječ o sigurnosnom pitanju, dok britanske institucije navode da se razina zaštite određuje prema standardnim procedurama i procjeni prijetnje.
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