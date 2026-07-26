LGBTQ zajednica
Tuga i solidarnost u Berlinu nakon napada na Prideu: "Nas je više, mi smo jači"
Članovi berlinske LGBTQ zajednice i mnogi drugi u nedjelju su iskazali tugu, ljutnju i solidarnost nakon što se vozilo zabilo u mnoštvo na godišnjoj gradskoj povorci ponosa, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši 29.
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Organizatori povorke otkazali su više događaja koji su trebali uslijediti nakon napada u subotu navečer. Umjesto toga tisuće ljudi okupile su se na zajedničkom bdijenju u 14 sati na Pariser Platzu, trgu pokraj Brandenburških vrata, samo nekoliko stotina metara od mjesta gdje se napad dogodio.
Policija je ograničila posjećenost događaja zbog sigurnosnih mjera, objavili su organizatori. Sudionici su minutom šutnje odali počast žrtvama, mašući pritom zastavama u duginim bojama, a na jednom je transparentu pisalo - "Od tuge, preko ljutnje do otpora!"
Njemački kancelar Friedrich Merz i ministrica pravosuđa Stefanie Hubig prisustvovali su komemoraciji u srednjovjekovnoj crkvi Svete Marije.
Merz je poručio građanima da se ne daju zastrašiti i ne dopute podjele u društvu zbog kobnoga napada. Za takve zločince i ekstremiste nema mjesta u srcu našeg društva, rekao je Merz u Berlinu neposredno prije komemoracije.
"Nas je više, mi smo jači. Svrha ovakvih postupaka je samo jedna - njima se želi podijeliti naše društvo, žele nam se oduzeti ono najvažnije što imamo, a to su naša otvorenost i sloboda", rekao je Merz.
"Nemojte se dati zastrašiti", poručio je svima koji su se pridružili povorkama ponosa širom Njemačke.
Alfonso Pantisano, povjerenik za LGBTQ pitanja berlinske pokrajinske vlade rekao je da se zatekao kod Brandenburških vrata kada se sve u trenu promijenilo.
"Vama, draga moja zajednice poručujem: Znam da se mnogi od vas sada boje. Neću uljepšavati - i ja se bojim. Ali niste sami u tom strahu, tuzi i gnjevu", napisao je Pantisano na Instagramu.
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