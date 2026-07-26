Trump pauzirao napade na Iran. Želi "ostaviti prostora za pregovore"

SAUL LOEB/AFP

Američki predsjednik Donald Trump pauzirao je napade na Iran kako bi „ostavio prostora” za pregovore, pojasnio je u nedjelju američki veleposlanik u Ujedinjenim narodima, nakon čega je Iran najavio da također neće napadati dok god to ne čini SAD.

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„Ostavlja prostor za pregovore”, rekao je Mike Waltz za Fox News o Trumpovoj odluci, ne otkrivši dodatne pojedinosti o prirodi tih razgovora.

Između Irana i SAD-a tijekom vikenda je zabilježeno zatišje u sukobima. Pentagon je pauzirao bombardiranje nakon trinaest noći sve snažnijih napada, a u zadnja dva dana nije bilo izvješća ni o iranskim napadima na susjedne zemlje.

Neimenovani visoki dužnosnik vlade Donalda Trumpa u subotu je Reutersu rekao da je američki predsjednik uvijek jasan oko toga da „daje prednost diplomaciji”, no i da Islamskoj Republici pokazuje „što će se dogoditi ako ozbiljno ne pristupi pregovaračkom stolu”.

Izvor iz Irana u nedjelju je najavio da Iran također obustavlja napade, dokle god to čini i SAD.

„Pristup Irana ostaje 'napad za napad': ako napadi prestanu, Iran će također obustaviti svoje operacije. Ta je poruka već prenesena Sjedinjenim Državama", rekao je Reutersu.

No, taj izvor je naglasio da „postoji više skepticizma od optimizma oko prekida napada”, te da „prevladava stajalište da je riječ o taktičkoj pauzi, a ne istinskoj”.