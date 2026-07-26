Usporedili smo cijene taksija u našim gradovima te u desetak obližnjih metropola. Zagreb je među jeftinijima

Prosječna cijena vožnje po kilometru najskuplja je u glavnom gradu njemačke savezne pokrajine Bavarske Münchenu (2,70 eura) zatim u Beču (1,90 eura) te u Bratislavi, Pragu i Rimu 1,50 eura). Startna cijena najviša je u Rimu - šest eura, a u Münchenu je nešto niža(5,90 eura). Sat vremena taksistovog čekanja najviše se plaća u Beču (40 eura), a u Münchenu euro manje od toga.