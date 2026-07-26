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KOLIKO KOŠTA VOŽNJA?

Usporedili smo cijene taksija u našim gradovima te u desetak obližnjih metropola. Zagreb je među jeftinijima

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Miroslav Filipović
|
26. srp. 2026. 17:54
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18.10.2021., Zagreb - Zbog kasnjenja isplate placa vozaci Ubera krenuli su s bojkotom aplikacije u sto je ukljuceno oko 2000 vozaca Ubera. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukić/PIXSELL/ilustracija

Liberalizacijom tržišta taksi usluga i ulaskom na tržište i stranih platformi za prijevoz putnika poput Bolta i Ubera, proteklih godina u Hrvatskoj je naglo narastao i broj prijevoznika i sam broj taksi vozila.

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Prema brošuri Zagreb u brojkama, u glavnom gradu je 2025. godine bilo 4.370 taksi vozila, 773 više nego pet godina ranije, a čak 2.960 više nego što ih je bilo 2017., godinu dana prije liberalizacije tržišta.

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Grad Zagreb

U osam godina broj taksija u Zagrebu je utrostručen: s 1.410 2017. godine na 4.370 taksi vozila 2025. godine.

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Grad Zagreb

Velika ponuda na tržištu taksi usluga pretpostavlja i povoljnije cijene, iako i daje ima slučajeva kada pojedini taksisti "oderu" putnike suludo visokim cijenama vožnje.

Bit će propisane najviše cijene starta, vožnje i čekanja

Da bi se to spriječilo, država je odlučila odrediti najniže i najviše cijene vožnje po kilometru. Početkom srpnja Sabor je izglasao izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim će biti preciznije uređen način obavljanja autotaksi prijevoza.

Među ostalim, putnicima u taksijima morat će biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Na temelju izmjena zakona, bit će donesen i dodatni pravilnik o obavljanju taksi usluga u kojemu će biti određena najviša startna cijena, najviša cijena po prijeđenom kilometru ili minuti vožnje te najviša dopuštena cijena čekanja.

Start 2 eura i 1,25 eura kilometar vožnje

Dok se pravilnikom ne odrede te najviše dozvoljene cijene, provjerili smo putem globalne platforme za usporedbu cijena Numbeo koliko koštaju taksi usluge u četiri najveća grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te u još pet gradova na obali - Dubrovniku, Opatiji, Puli, Šibeniku i Zadru.

09.07.2023; Split- zadnji dan Ultra festivala, na izlazu partijanere cekaju kolone taxista Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanović/PIXSELL/ilustracija / Ivana Ivanovic/PIXSELL

Numbeo donosi prosječne startne cijene, cijene vožnje po kilometru i cijene čekanja po satu, uz napomenu da se stvarne cijene mogu razlikovati ovisno o pojedinom prijevozniku.

U Zagrebu je, prema tim podacima, prosječna startna cijena taksija dva eura, cijena vožnje po kilometru 1,25 eura, a cijena čekanja putnika 9,45 eura po satu.

Gdje je najskuplji start, a gdje vožnja

Najviša je startna cijena u Rijeci i Šibeniku - pet eura, a najniža u Osijeku i Zagrebu - dva eura. Prosječna cijena vožnje po kilometru najviša je u Dubrovniku, Puli i Zadru - dva eura, a najniža u Osijeku - jedan euro te 1,25 eura u Zagrebu.

CIJENE TAKSIJA U HRVATSKOJ

STARTNA CIJENA

Rijeka, Šibenik 5 €

Dubrovnik, Opatija 4 €

Split 3,32 €

Pula, Zadar 3 €

Osijek, Zagreb 2 €

VOŽNJA (1 km)

Dubrovnik, Pula, Zadar 2 €

Split 1,6 €

Opatija, Rijeka, Šibenik 1,3 €

Zagreb 1,25 €

Osijek 1 €

ČEKANJE (1 sat)

Split 26,34 €

Rijeka, Šibenik 25 €

Pula, Zadar 19,80 €

Osijek 13,20 €

Opatija, Zagreb 9,45 €

Dubrovnik 6,50 €

Prema istom izvoru, sat vremena čekanja taksisti u prosjeku najviše naplaćuju u Splitu (26,34 eura) te Rijeci i Šibeniku (25 eura), a najmanje u Dubrovniku - šest i pol eura.

U Beču i Münchenu najskuplje, u Podgorici najjeftinije

Usporedili smo i cijene taksi usluga u nekoliko glavnih gradova u susjednim i obližnjim zemljama.

Prosječna cijena vožnje po kilometru najskuplja je u glavnom gradu njemačke savezne pokrajine Bavarske Münchenu (2,70 eura) zatim u Beču (1,90 eura) te u Bratislavi, Pragu i Rimu 1,50 eura). Startna cijena najviša je u Rimu - šest eura, a u Münchenu je nešto niža(5,90 eura). Sat vremena taksistovog čekanja najviše se plaća u Beču (40 eura), a u Münchenu euro manje od toga.

CIJENE TAKSIJA U OBLIŽNJIM METROPOLAMA

STARTNA CIJENA

Rim 6 €

München 5,90 €

Beč 4,80 €

Bratislava, Budimpešta 3 €

Beograd 2,72 €

Prag 2,48 €

Varšava 2,31 €

Ljubljana 1,95 €

Sarajevo 1,28 €

Podgorica 0,60 €

VOŽNJA (1 km)

München 2,70 €

Beč 1,90 €

Bratislava, Rim 1,50 €

Prag 1,49 €

Budimpešta 1,21 €

Varšava 1,16 €

Ljubljana 1,14 €

Sarajevo 1,02 €

Beograd 0,89 €

Podgorica 0,70 €

ČEKANJE (1 sat)

Beč 40 €

München 39 €

Bratislava, Rim 30 €

Budimpešta 18,15 €

Prag 17,38 €

Ljubljana 16,99 €

Beograd 15,33 €

Varšava 11,55 €

Podgorica 10 €

Sarajevo 7,67 €

S druge strane, najjeftinija je vožnja taksijem u Podgorici - 70 centi po kilometru, zatim u Beogradu (0,89 eura) i Sarajevu (1,02 eura). Startna cijena također je najniža u Podgorici - 60 centi, a u Sarajevu je 1,28 eura. Sat vremena čekanja u prosjeku najmanje košta u Sarajevu (7,67 eura) te u Podgorici gdje je 10 eura.

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