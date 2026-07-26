KOLIKO KOŠTA VOŽNJA?
Usporedili smo cijene taksija u našim gradovima te u desetak obližnjih metropola. Zagreb je među jeftinijima
Liberalizacijom tržišta taksi usluga i ulaskom na tržište i stranih platformi za prijevoz putnika poput Bolta i Ubera, proteklih godina u Hrvatskoj je naglo narastao i broj prijevoznika i sam broj taksi vozila.
Prema brošuri Zagreb u brojkama, u glavnom gradu je 2025. godine bilo 4.370 taksi vozila, 773 više nego pet godina ranije, a čak 2.960 više nego što ih je bilo 2017., godinu dana prije liberalizacije tržišta.
U osam godina broj taksija u Zagrebu je utrostručen: s 1.410 2017. godine na 4.370 taksi vozila 2025. godine.
Velika ponuda na tržištu taksi usluga pretpostavlja i povoljnije cijene, iako i daje ima slučajeva kada pojedini taksisti "oderu" putnike suludo visokim cijenama vožnje.
Bit će propisane najviše cijene starta, vožnje i čekanja
Da bi se to spriječilo, država je odlučila odrediti najniže i najviše cijene vožnje po kilometru. Početkom srpnja Sabor je izglasao izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim će biti preciznije uređen način obavljanja autotaksi prijevoza.
Među ostalim, putnicima u taksijima morat će biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Na temelju izmjena zakona, bit će donesen i dodatni pravilnik o obavljanju taksi usluga u kojemu će biti određena najviša startna cijena, najviša cijena po prijeđenom kilometru ili minuti vožnje te najviša dopuštena cijena čekanja.
Start 2 eura i 1,25 eura kilometar vožnje
Dok se pravilnikom ne odrede te najviše dozvoljene cijene, provjerili smo putem globalne platforme za usporedbu cijena Numbeo koliko koštaju taksi usluge u četiri najveća grada - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te u još pet gradova na obali - Dubrovniku, Opatiji, Puli, Šibeniku i Zadru.
Numbeo donosi prosječne startne cijene, cijene vožnje po kilometru i cijene čekanja po satu, uz napomenu da se stvarne cijene mogu razlikovati ovisno o pojedinom prijevozniku.
U Zagrebu je, prema tim podacima, prosječna startna cijena taksija dva eura, cijena vožnje po kilometru 1,25 eura, a cijena čekanja putnika 9,45 eura po satu.
Gdje je najskuplji start, a gdje vožnja
Najviša je startna cijena u Rijeci i Šibeniku - pet eura, a najniža u Osijeku i Zagrebu - dva eura. Prosječna cijena vožnje po kilometru najviša je u Dubrovniku, Puli i Zadru - dva eura, a najniža u Osijeku - jedan euro te 1,25 eura u Zagrebu.
CIJENE TAKSIJA U HRVATSKOJ
STARTNA CIJENA
Rijeka, Šibenik 5 €
Dubrovnik, Opatija 4 €
Split 3,32 €
Pula, Zadar 3 €
Osijek, Zagreb 2 €
VOŽNJA (1 km)
Dubrovnik, Pula, Zadar 2 €
Split 1,6 €
Opatija, Rijeka, Šibenik 1,3 €
Zagreb 1,25 €
Osijek 1 €
ČEKANJE (1 sat)
Split 26,34 €
Rijeka, Šibenik 25 €
Pula, Zadar 19,80 €
Osijek 13,20 €
Opatija, Zagreb 9,45 €
Dubrovnik 6,50 €
Prema istom izvoru, sat vremena čekanja taksisti u prosjeku najviše naplaćuju u Splitu (26,34 eura) te Rijeci i Šibeniku (25 eura), a najmanje u Dubrovniku - šest i pol eura.
U Beču i Münchenu najskuplje, u Podgorici najjeftinije
Usporedili smo i cijene taksi usluga u nekoliko glavnih gradova u susjednim i obližnjim zemljama.
Prosječna cijena vožnje po kilometru najskuplja je u glavnom gradu njemačke savezne pokrajine Bavarske Münchenu (2,70 eura) zatim u Beču (1,90 eura) te u Bratislavi, Pragu i Rimu 1,50 eura). Startna cijena najviša je u Rimu - šest eura, a u Münchenu je nešto niža(5,90 eura). Sat vremena taksistovog čekanja najviše se plaća u Beču (40 eura), a u Münchenu euro manje od toga.
CIJENE TAKSIJA U OBLIŽNJIM METROPOLAMA
STARTNA CIJENA
Rim 6 €
München 5,90 €
Beč 4,80 €
Bratislava, Budimpešta 3 €
Beograd 2,72 €
Prag 2,48 €
Varšava 2,31 €
Ljubljana 1,95 €
Sarajevo 1,28 €
Podgorica 0,60 €
VOŽNJA (1 km)
München 2,70 €
Beč 1,90 €
Bratislava, Rim 1,50 €
Prag 1,49 €
Budimpešta 1,21 €
Varšava 1,16 €
Ljubljana 1,14 €
Sarajevo 1,02 €
Beograd 0,89 €
Podgorica 0,70 €
ČEKANJE (1 sat)
Beč 40 €
München 39 €
Bratislava, Rim 30 €
Budimpešta 18,15 €
Prag 17,38 €
Ljubljana 16,99 €
Beograd 15,33 €
Varšava 11,55 €
Podgorica 10 €
Sarajevo 7,67 €
S druge strane, najjeftinija je vožnja taksijem u Podgorici - 70 centi po kilometru, zatim u Beogradu (0,89 eura) i Sarajevu (1,02 eura). Startna cijena također je najniža u Podgorici - 60 centi, a u Sarajevu je 1,28 eura. Sat vremena čekanja u prosjeku najmanje košta u Sarajevu (7,67 eura) te u Podgorici gdje je 10 eura.
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