VIDEO / Baby Lasagna rasturio u Baselu s novom pjesmom! Poslušajte i pogledajte

"Eurosong je kontaktirao mene i Kääriju, odnosno Jereta, da bi oni da napravimo mi skupa nastup i onda smo iskoristili tu priliku da napravimo svoju pjesmu, to je odlična platforma za takvo nešto. I da, to što je izašlo sad nedavno je mali snipet, mali dio naše zajedničke pjesme koju ćemo mi izvesti u sklopu našeg nastupa i evo, samo nismo službeno ništa on i ja objavljivali, nego to je sve navrat-nanos pošto je sve bilo na brzinu", rekao je za INMagazin, a prenosi Index.