VREMENSKA PROGNOZA

Zima će nas šokirati: Stiže snijeg, temperature padaju za više od deset stupnjeva

Tea Blažević
23. ožu. 2026. 07:03
pixabay
takenbyphil/Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, osobito u središnjoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti, Gorskoj Hrvatskoj, Dalmaciji, gdje ima i kiše.

Povremene oborine bit će i u nastavku ponedjeljka, najmanje na sjevernom Jadranu, tek bi u unutrašnjosti Istre moglo biti malo kiše i pljuskova, a na krajnjem istoku moglo bi ostati i posve suho. Na moru puše bura, tijekom večeri i noći će pojačati. 

Utorak donosi pretežno sunčane prilike. Poslijepodne će prolazno mjestimice biti oblačnije, pri čemu može pasti koja kap kiše u dijelu unutrašnjosti i u Dalmaciji.

Srijeda će također biti većinom sunčana, tek će navečer sa sjeverozapada stići jače naoblačenje, što će nas uvesti u promjenu vremena. 

Već u noći na četvrtak na zapadu zemlje treba računati na kišu, snijeg u gorju. Tijekom dana onda i diljem zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom, snijeg ponajprije u gorju, no moguće i u nekim nizinama. Temperature će mjestimice na kopnu pasti i za desetak stupnjeva, uz jak vjetar sjevernog smjera. 

I tijekom petka treba računati na kišu i snijeg, na vjetrovite prilike. 

Nestabilno će se nastaviti i za vikend, s kišom i snijegom te osjetno hladnije. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

