Zima će nas šokirati: Stiže snijeg, temperature padaju za više od deset stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, osobito u središnjoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti, Gorskoj Hrvatskoj, Dalmaciji, gdje ima i kiše.
Povremene oborine bit će i u nastavku ponedjeljka, najmanje na sjevernom Jadranu, tek bi u unutrašnjosti Istre moglo biti malo kiše i pljuskova, a na krajnjem istoku moglo bi ostati i posve suho. Na moru puše bura, tijekom večeri i noći će pojačati.
Utorak donosi pretežno sunčane prilike. Poslijepodne će prolazno mjestimice biti oblačnije, pri čemu može pasti koja kap kiše u dijelu unutrašnjosti i u Dalmaciji.
Srijeda će također biti većinom sunčana, tek će navečer sa sjeverozapada stići jače naoblačenje, što će nas uvesti u promjenu vremena.
Već u noći na četvrtak na zapadu zemlje treba računati na kišu, snijeg u gorju. Tijekom dana onda i diljem zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom, snijeg ponajprije u gorju, no moguće i u nekim nizinama. Temperature će mjestimice na kopnu pasti i za desetak stupnjeva, uz jak vjetar sjevernog smjera.
I tijekom petka treba računati na kišu i snijeg, na vjetrovite prilike.
Nestabilno će se nastaviti i za vikend, s kišom i snijegom te osjetno hladnije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
