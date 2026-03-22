VRTOGLAVI RAST

Cijena dizela u Njemačkoj skočila za 12 centi i približava se rekordnoj visini

22. ožu. 2026. 15:38
Situacija se nedavno činila smirenom, ali sada su cijene goriva u Njemačkoj u roku od dva dana naglo porasle. Cijena bezolovnog benzina Super također raste. Cijena dizela porasla je za više od 12 centi u roku od dva dana.

Prema podacima ADAC-a (Njemačkog automobilskog kluba, u petak je litra goriva u prosjeku koštala 2,291 eura na nacionalnoj razini, To je samo 3 centa manje od rekordne cijene prije četiri godine, nedugo nakon izbijanja rata u Ukrajini, javlja Njemačka novinska agencija (dpa), a prenosi Fenix magazin.

Super bezolovni benzin (E10) također je nastavio rasti. U petak je litra koštala 2,086 eura, što je 4,2 centa više nego u srijedu. Međutim, gorivo je i dalje gotovo 12 centi ispod rekordne cijene iz ožujka 2022.

Obje cijene su naglo porasle od početka rata. Litra dizela bila je u petak skuplja za 54,5 centi nego dan prije izbijanja rata, a litra benzina za 30,8 centi.

Nagli porast cijena sirove nafte uzrokovan je ratom SAD i Izraela protiv Irana.

Međutim, naftna industrija suočila se i s kritikama da su cijene prenaglo porasle u odnosu na cijenu nafte.

Početne cijene u subotu ukazivale su na blagi daljnji porast cijena dizela i relativno stabilne cijene E10. Međutim, nedavne nagle fluktuacije čine prognoze izuzetno nesigurnima.

