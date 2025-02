Bivši šef Googlea upozorio na ‘ekstreman rizik’ od terorista koji koriste AI

Bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt upozorio je na "ekstreman rizik" od terorista ili odmetnutih država koje koriste umjetnu inteligenciju (AI) te je pozvao vlade na nadzor nad privatnim tehnološkim tvrtkama.

Schmidt, koji je od 2001. do 2017. bio na visokim položajima u Googleu, rekao je da bi se tehnologija mogla upotrijebiti za stvaranje biološkog oružja.

“Uvijek sam zabrinut zbog ‘scenarija Osame Bin Ladena’, gdje imate neku doista malicioznu osobu koja preuzima neki aspekt našega modernog načina života i koristi ga da bi naudila nedužnim ljudima”, rekao je.

S obzirom na to da razvoj umjetne inteligencije predvode privatne tvrtke, Schmidt je pozvao vlade da pozorno prate i reguliraju taj proces.

“Doista je važno da vlade razumiju što radimo i da nas drže na oku”, rekao je.

Njegova su razmišljanja uslijedila nakon dvodnevnog samita o umjetnoj inteligenciji održanog u Parizu na kojemu se Velika Britanija pridružila SAD-u i nije potpisala priopćenje o budućem smjeru te disruptivne tehnologije.

Deklaraciju o “uključivoj i održivoj umjetnoj inteligenciji za ljude i planet” potpisalo je 57 zemalja, među kojima su Indija, Kina, Vatikan, članice Europske unije i Komisija Afričke unije.

Britanija je u utorak na zatvaranju samita pojasnila da je odbila podržati zajedničko priopćenje jer nije pružilo dovoljno “praktične jasnoće” o “globalnom upravljanju” umjetnom inteligencijom niti se pozabavila “ozbiljnijim pitanjima” o nacionalnoj sigurnosti.

Kada je novinar Sky Newsa upitao parlamentarnog podtajnika za stambena pitanja, zajednice i lokalnu upravu Alexa Norrisa je li to bila odluka donesena kako bi se Britanija priklonila novoj američkoj administraciji, on je odgovorio: “Ne (…) tako ne donosimo odluke. Donosimo ih na temelju onoga što je najbolje za Britance. I to je ono što smo napravili u ovoj situaciji, kao što bismo učinili u bilo kojoj globalnoj ili domaćoj situaciji”.

