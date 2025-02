Hrvatska IT zajednica o DeepSeek-u: Revolucionarno za AI, ali treba biti oprezan…

Podijeli :

Pojavu novog modela umjetne inteligencije kineske tvrtke DeepSeek hrvatska IT zajednica označava revolucionarnom za daljnji razvoj, primjenu i veću pristupačnost te tehnologije, no neki upozoravaju i na oprez zbog još nedovoljno jasne zaštite i sigurnosti podataka.

Potpredsjednik Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju-CroAI Ive Botunac ističe da DeepSeek predstavlja “disruptivnu inovaciju na tržištu umjetne inteligencije, donoseći veću transparentnost, pristupačnost i konkurenciju, što dugoročno može značajno promijeniti AI industriju”.

Važnim ocjenjuje i što DeepSeek AI modeli otvorenog koda postižu bolje rezultate od konkurentskih rješenja razvijenih na zapadnom tržištu, posebice u SAD-u.

“Upravo ta otvorenost čini ih izuzetno konkurentnima unutar IT zajednice, jer omogućuje izvršavanje na naprednijim osobnim računalima, bez potrebe za skupom infrastrukturom. Time se tvrtkama širom svijeta, uključujući startupove i manje AI kompanije, pruža prilika za razvoj vlastitih rješenja temeljenih na ovim modelima”, kaže Botunac.

Dostupnost ovih modela po znatno nižim cijenama, u nekim slučajevima, kako kaže, i deset puta nižim, omogućuje veću pristupačnost i demokratizaciju AI tehnologije, što će povećati konkurenciju, posebice za tehnološke gigante poput OpenAI-a i Anthropica.

Osim toga, Botunac smatra da manja potreba za ogromnim hardverskim resursima može dovesti i do promjena u ulagačkim strategijama jer više neće biti nužna masovna ulaganja u skupe računalne centre kako bi se razvili vrhunski AI modeli, pa dugoročno DeepSeek može značajno utjecati i na tehnološki sektor i globalno gospodarstvo, potičući razvoj inovacija, otvaranje novih tržišnih niša te omogućujući veću fleksibilnost u razvoju i primjeni AI-ja.

Za proizvode DeepSeeka kaže da su globalno dostupni, uključujući i Hrvatsku, gdje u IT zajednici već postoje primjeri implementacije i testiranja, dok se na društvenim mrežama mogu vidjeti i usporedbe učinkovitosti DeepSeek modela u odnosu na konkurenciju.

“Očekuje se da će interes za ove modele rasti, posebice među razvojnim timovima, istraživačima i tvrtkama koje žele iskoristiti prednosti AI rješenja otvorenog koda jer takve modele može bilo tko preuzeti i koristiti za privatne ili komercijalne svrhe, što nije slučaj s rješenjima poput OpenAI-ja koji su zatvorenog koda i podložni određenim ograničenjima”, komentira Botunac, koji prednošću DeepSeeka vidi i u nižoj cijeni.

S druge strane, mogućim nedostacima vidi potrebu za dodatnim prilagodbama i optimizacijom modela kako bi se postigli optimalni rezultati u specifičnim primjenama.

Preporuka da se model isproba, ali uz oprez

Potpredsjednik udruge Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera-CISEx i osnivač tvrtke Syskit Frane Borozan kaže da je DeepSeek izazvao “pravi potres” među najvećim tehnološkim tvrtkama u Americi jer obećava moćan AI po znatno nižim troškovima nego modeli koji se trenutno razvijaju u SAD.

To se, navodi, vidi i po padu vrijednosti dionica velikih tehnoloških kompanija ovog tjedna, od Nvidije i Microsofta do Mete, Googlea i drugih, i ne samo u SAD-u, a kako su analitičari procijenili i da DeepSeek model nema velike energetske zahtjeve za treniranje modela tj. troši manje energije, to je negativno utjecalo i na vrijednost dionica energetskih kompanija (poput Constellation Energy i Vistra).

Za najveću prednost tog modela, tzv. open source pristup s otvorenim kodom, kaže da omogućuje istraživanje i prilagodbu, ali i poticanje inovacije te široku dostupnost uz niže troškove treniranja modela, pri čemu iznosi i da je npr. DeepSeek-V3 model zahtijevao samo oko 5,5 milijuna dolara za treniranje, dok konkurentski i poznatiji OpenAI tvrdi da je za treniranje njihovih modela potrošeno više od 100 milijuna dolara.

Stoga je taj otvoreni pristup ogromna promjena jer svi zainteresirani mogu eksperimentirati, ali pod uvjetom da imaju odgovarajući hardver na kojem se DeepSeek može pokrenuti, kaže Borozan, naglašavajući da je DeepSeek pokrenuo i glavno pitanje – koliko je opravdana ogromna AI investicija koju je nedavno najavila nova američka vlada, jer model DeepSeeka omogućuje razvoj te tehnologije 20 do 40 puta jeftinije.

Među izazovima DeepSeek platforme, osim što u novi i još nepoznati, izdvaja i računalne resurse s čijim se manjkom u toj tvrtki trenutno suočavaju u odnosu na američke konkurente, kao i američko ograničavanje izvoza čipova, koji su ključni za DeepSeekov razvoj.

“Izazov je i koliko će brzo privući partnere i korisnike, ali i to što je DeepSeek razvijen u Kini i podložan regulacijama i cenzuri koje nameće kineska vlada. To bi moglo otežati njegovo prihvaćanje u zapadnom svijetu, gdje su sloboda govora i transparentnost ključni faktori za usvajanje AI rješenja”, kaže Borozan, koji i preporuča isprobavanje tog modela, ali uz oprez pri unosu podataka jer trenutno nije potpuno jasno kako DeepSeek obrađuje i pohranjuje korisničke podatke.

Model se može isprobati jer je njihova aplikacija dostupna u Apple App Storeu i na Androidu, može se i besplatno testirati, u čemu se, dodaje, odmah vidi da je brži od drugih AI modela i da korisnici mogu dobiti odgovore u znatno kraćem vremenu.

Borozan smatra kako je DeepSeek pokazao da Kina može ostati konkurentna u AI sektoru unatoč američkim sankcijama, te da to za poduzetnike i IT tvrtke otvara nove mogućnosti i pristup moćnim AI modelima bez visokih troškova licenci koje nameću trenutačni komercijalni modeli.

“Za hrvatske tvrtke i istraživače, dostupnost i open source pristup DeepSeeka su značajna prilika, pogotovo ako se udružimo s europskim kolegama, jer sami nemamo resurse za pokretanje ovakvih modela. Veliki problem EU je što znatno zaostaje na svjetskom AI tržištu primarno se baveći regulacijom, a manje poticanjem inovacija, bez kojih neće imati što regulirati. EU treba razmišljati o standardima transparentnosti i etike AI-ja, ali prije svega mora podržati razvoj vlastitih AI rješenja”, proučuje Borozan.

Važnost ‘koraka’ ka boljem razumijevanju AI-ja i više rješenja

Prorektor za znanost i istraživanje Sveučilišta Algebra Bernays Leo Mršić mišljenja je da je DeepSeek napravio jako puno pozitivnog, kao i da su detalji o tome kako radi DeepSeek zapravo manje važni za utjecaj na gospodarstvo i društvo od reakcije i što ona govori o već postojećim pretpostavkama ljudi.

Kaže i da razumije zabrinutost jer “dolazimo do faze u kojoj umjetna inteligencija sama trenira umjetnu inteligenciju i uči kako donositi odluke, a isto tako već se dugo zna da se proces razvoja AI-ja ne može zaustaviti”.

Važnim drži i uzimanje u obzir utjecaje postojećih modela AI na DeepSeek, odnosno koliko su uspjeli koristiti postojeće modele kako bi stvorili visokokvalitetne tokene za treniranje, a koji su glavni element znanja.

“Kina je sada u tome u velikoj prednosti. Svi u svijetu koji znaju kako koristiti AI, bilo da su tvrtke, potrošači ili države, bit će najveći dobitnici ove faze, ali vrijedi i obratno. Važno je sada pratiti i velike potrošačke tehnološke tvrtke jer svijet besplatne AI je svijet u kojem su proizvod i distribucija najvažniji, a te su tvrtke već pokazale da su sposobne potpuno transformirati tradicionalne industrije. AI nudi mogućnosti povećanja efikasnosti, ali otvara i opravdana pitanja zašto se neki proizvodi i usluge nisu već ranije transformirali”, ističe Mršić.

Razvoj AI opisuje i kao natjecanje na najvišoj razini, kao kada sportaši kažu da je i poraz sastavni dio igre koji pomaže da napreduju, i sve dok ima motivacije za natjecanje postoji mogućnost da se nešto i osvoji, pobijedi. Problemi nastaju kada razni utjecaji (nepotrebne regulacije, inertnost, manjak nacionalne strategije, spora propagacija investicija u moderne tehnologije, zanemarivanje intelektualnih kapaciteta) unište želju za natjecanjem.

“Budućnost Hrvatske će biti u sposobnosti da se motiviramo na natjecanje u znanju. Jedino tako nešto možemo napraviti”, poručuje Mršić.

Pristupačno i mnogima s manjim budžetima za ulaganja u AI

Predsjednik uprave jedne od vodećih domaćih i regionalnih tvrtki-sistem integratora King ICT Plamenko Barišić kaže pak da se sve do ‘jučer’ tj. do pojave DeepSeeka realizacija tehnološke vizija da se AI ‘uvuče’ u sve pore našeg života činila preskupom i rezerviranom za velike igrače koji mogu investirati milijarde dolara u resurse velikih kapaciteta s najnovijim generacijama prilagođenih čipova.

“Doista su stvorili globalno kvalitetan proizvod sa značajno nižim troškovima, pristupačan mnogima s manjim budžetima za ulaganja u AI, a kako je DeepSeek model i potpuno otvoren, to će ubrzati daljnji razvoj aktivnim uključivanjem mnogih zainteresiranih, za razliku od zatvorenih modela koji danas globalno dominiraju”, ocjena je Barišića, koji smatra i “fascinantnim inženjerski pristup DeepSeek kreiranja algoritama koji štede resurse kao u počecima računarstva”.

Nada se da će to doprinijeti i bržem usvajanju AI-ja, ali i određenom preslagivanju u industriji i poticanje inovacija, te da je to “možda i nova prilika za EU tehnološki zamah na krilima nove paradigme AI, pa i tko zna, možda neki novi parni stroj u skoroj budućnosti”.

