Istraživanje Ace Momčilovića
Koriste li svećenici umjetnu inteligenciju? "Ima primjera gdje su cijele mise napravljene uz pomoć AI-ja"
Aco Momčilović, istraživač i edukator umjetne inteligencije te autor emisije Central Point koja se emitira na N1 televiziji, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o tome kako vjerski vođe (katolički svećenici i muslimanski imami) u Hrvatskoj razumiju, prihvaćaju i koriste umjetnu inteligenciju u svojoj praksi, te kako tehnologiju percipiraju unutar duhovnog i organizacijskog konteksta.
Radio si jedno od prvih pionirskih istraživanja u Hrvatskoj o tome kako svećenici ili ljudi u religiji vide umjetnu inteligenciju. Što je bio razlog da si uopće propitivao njihov stav o umjetnoj inteligenciji?
"Da, točno. Ja sam zapravo napravio prvo istraživanje, koliko mi je poznato, te tematike, znači umjetna inteligencija i religija, iz perspektive jer sam vidio da umjetna inteligencija utječe na sve pore društva, a tu je onda i religija bila prilično očit izbor. I pratio sam nekakva svjetska događanja i svjetske prakse koje su se počele pojavljivati u zadnjih par godina", rekao je Aco Momčilović i dodao:
"I onda sam došao na ideju i proveo sam istraživanje na katoličkim svećenicima i na muslimanskim svećenicima zato da vidim kako jedna tradicionalna organizacija, relativno spora, kako se zapravo prilagođava i da li koristi ili ne koristi umjetnu inteligenciju i koliko su otvoreni uopće prema toj ideji. Inače, na osnovu toga izaći će, nadam se, uskoro i članak u Ekonomskom znalcu koji izdaje Ekonomski fakultet u Zagrebu, tako da će tamo ljudi moći pročitati i sve preciznije podatke od toga što sam saznao."
"Vatikan pozorno i pomno prati"
Jesu li te iznenadili rezultati istraživanja?
"Donekle. Mislim da je većina potvrdila nekakve, možda moje, ja bih rekao, i stereotipe da neće biti, barem u Hrvatskoj, previše otvorenosti za tu temu. Međutim, ono što je zanimljivo je da mi vidimo određeni postotak svećenika, radilo se između 10 i 20%, koji su zapravo zainteresirani, koji već koriste na nekakav način."
"Ali ono što me je, recimo, vrlo pozitivno iznenadilo je da je ogromna većina njih, 80+%, zainteresirana da nauče nešto o tome. Oni su rekli: "Mi želimo učiti o toj tehnologiji. " Tu se onda, naravno, postavlja pitanje da oni koji su u manjim sredinama vjerojatno imaju manje mogućnosti i resursa od onih koji su u većim sredinama, što smo u krajnjem slučaju vidjeli i u ovome obraćanju pape i njegovoj enciklici, zato što se vidi da on u centru ima jako dobre resurse. I ono što je on napisao, čak sad neovisno o tome da li se netko s time slaže ili ne slaže, to se vidi da je vrlo dobro promišljeno i da iza toga stoji, ja bih rekao, dosta duboko znanje i razumijevanje tematike. Vatikan nije ignorirao tu temu, nego je pozorno i pomno prati."
Razina znanja i interesa za edukaciju
Pripremili smo tri grafike. U prvoj je, zapravo ono što si htio saznati u svojem istraživanju, razina znanja i interesa za edukaciju. Vidimo nevjerojatno velik postotak i katoličkih svećenika i muslimanskih imama koji izražavaju želju da saznaju više o toj tehnologiji. Kako i na koji način zapravo oni koji su se ovdje izjasnili da žele i da imaju interes koriste u ovom trenutku sisteme umjetne inteligencije?
"Ovi podaci su potvrdili i neke naše druge podatke i istraživanja koja smo radili u Hrvatskoj i mislim da su oni vrlo realno zapravo procijenili i bili samosvjesni, rekli: mi o ovome ne znamo puno. Ali ne zna ni opća populacija, tj. u tome trenutku provođenja istraživanja nije znala puno, tako da to su, vrlo iskreni rezultati koji su rekli: mi znamo gdje smo, ali nas zanima više. U tome trenutku, prema podacima koje ja imam, oni koji su koristili su koristili nekakve modele kao ChatGPT, jednostavno da malo oblikuju neku svoju komunikaciju prema vjernicima. Ono što je, ja pretpostavljam, tu najviše došlo do izražaja su koje nekakve, ja bih rekao, svjetske prakse gdje smo mi imali primjere iz Njemačke gdje su cijele mise bile napravljene uz pomoć umjetne inteligencije i onda održane. I ja pretpostavljam da se to donekle prenijelo i u Hrvatsku.
Primjena AI-ja u vjerskom poslu
Iduću grafika nam govori o tome na koji način i koliko se primjenjuje umjetna inteligencija u vjerskom poslu. Kad je riječ o primjeni, 25% svećenika, 20% imama koristi sustave umjetne inteligencije i za pisanje i prevođenje tekstova, organizaciju rasporeda i komunikaciju s vjernicima. Što to znači?
"Mi nismo išli, naravno, u sve detalje jer je bilo relativno kratko istraživanje, ali ja bih rekao to ono gdje postoji nekakva pisana komunikacija, da se onda koristi umjetna inteligencija da bolje formulira nekakve rečenice. Ovo što sam rekao, pisanje, prevođenje tekstova, to je apsolutno, to je bilo očito. I recimo ono što je dobro, administrativni zadaci tipa organizacija rasporeda. Oni su tu vidjeli: mi imamo određeni broj aktivnosti, možemo si malo pomoći s nekakvim, ajmo reći, u širokom smislu tehnološkim proizvodom. Ali ovaj podatak je zapravo dosta optimističan, 20 do 25% na uzorku koji sam ja imao, koji nije savršen, ali je prilično dobar rezultat."
AI u obredima i tumačenju svetih tekstova
Treća grafika je možda najzanimljivija i ona nam govori o tome kakav je stav prema korištenju umjetne inteligencije u obredima ili, ono što je možda zanimljivije, o tumačenju zapravo svetih tekstova i religijskih tekstova. Manje od 10% svećenika i imama bi dopustilo autonomno tumačenje svetih tekstova bez nadzora, dakle bez intervencija, a manje od 80% ipak odbacuju ideju da umjetna inteligencija vodi mise, propovijedi i ono što je možda isto posebno zanimljivo, da tumači vjeru.
"To jedosta očekivano. Vidi se da svećenici, kao u krajnjem slučaju stručnjaci iz različitih struka, zadržavaju jedan dio isključivo za ljude i misle da je to samo u redu i po znanju, ali i po odgovornosti da mogu raditi samo ljudi, tj. živa bića s nekakvom ekspertizom, s nekakvim iskustvom i s nekakvom mogućnošću razumijevanja publike s kojima govori. Mislim da i ovo dosta zapravo ide u skladu i s time što je, evo, Papa nedavno rekao i gdje zapravo stavlja čovjeka u centralno mjesto i, naravno, otvara cijeli niz drugih etičkih pitanja. Svakako su i ovo bili zanimljivi podaci koji su to sve i potvrdili i stavili u kontekst, i to iz različitih religija."
