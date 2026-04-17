Papa osudio "mahnitu utrku" za resursima potrebnim digitalnoj tehnologiji

Papa Lav XIV. u petak je u Kamerunu upozorio na opasnost upotrebe umjetne inteligencije (AI) za jačanje polarizacije i širenje nasilja, istovremeno kritizirajući ekološku štetu uzrokovanu „mahnitom utrkom” za sirovinama potrebnima digitalnoj tehnologiji kojima Afrika obiluje.
„Izazov koji predstavljaju ovi sustavi dublji je nego što se čini: ne radi se samo o korištenju novih tehnologija, već o postupnoj zamjeni stvarnosti njezinom simulacijom“, rekao je Sveti Otac tijekom govora na Katoličkom sveučilištu Srednje Afrike u Yaoundeu, glavnom gradu Kameruna.
„Kad simulacija postane norma počinjemo živjeti u balonima koji su nepropusni jedni za druge te se osjećamo ugroženima od svakoga tko je drugačiji”, upozorio je Papa.
Naglasio je da se upravo tako šire polarizacija, sukobi i strah, pa istaknuo da na kocki nije samo rizik od pogreške nego i transformacija samog odnosa čovječanstva prema istini.
Papa je u svom obraćanju na francuskom jeziku studente pozvao da prednost daju „izravnom susretu s ljudima od krvi i mesa” nad 'chatbotovima' čija je upotreba postala iznimno raširena među mladima, prenosi France Presse.
U kontekstu digitalne revolucije osudio je „skrivenu stranu ekološkog i društvenog pustošenja uzrokovanog mahnitom utrkom za sirovinama i rijetkim mineralima”.
Razvoj AI-ja oslanja se na rudarenje kobalta, pri čemu Afrika snosi najveći ekološki, društveni i ljudski teret, piše francuska agencija.
U Demokratskoj Republici Kongo (DRK) nalaze se jedna od najbogatijih nalazišta bakra, kobalta, koltana i litija na svijetu. Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), ta je zemlja 2024. godine osigurala čak 76 posto svjetske proizvodnje kobalta.
„Afriku treba osloboditi pošasti korupcije”, zaključio je Papa, podsjetivši da eksploatacijom kobalta na kontinentu dominiraju strane sile – prvenstveno Kina – unutar sustava koji rijetko koristi lokalnom stanovništvu unatoč golemom strateškom bogatstvu.
