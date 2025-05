Koristite ChatGPT? Ovih sedam stvari mu nemojte nikad otkriti

Može biti primamljivo ubaciti podatke u ChatGPT i zatražiti od njega da sastavi ugovor između dviju tvrtki, no to nije pametan potez. Isto se odnosi i na bilo kakve dokumente koji sadrže povjerljive informacije (informacije o prototipovima, zaštićenim patentima i slično), kao i informacije o sastancima, poslovnim planovima i financijama tvrtke. Upravo je to razlog zašto neke tvrtke blokiraju pristup ChatGPT-ju i ostalim AI modelima na službenim računalima.