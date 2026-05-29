UPOZORENJE STRUČNJAKA
Ovo mjesto u dnevnoj sobi može uništiti vaš televizor, posebno šteti jednom modelu
Nije svejedno gdje ćete u domu postaviti televizor. Stručnjaci upozoravaju da pogrešan položaj televizijskog prijamnika može skratiti njegov vijek trajanja, a posebno su osjetljivi moderni OLED modeli.
Većina ljudi televizor u dnevnom boravku postavlja ondje gdje im se čini najpraktičnije ili estetski najprihvatljivije, bez razmišljanja o tome može li određeno mjesto dugoročno štetiti uređaju, piše Metropolitan.
OLED televizori najosjetljiviji na sunce
Najveću pogrešku često rade oni koji televizor postave u blizini prozora. Stručnjaci upozoravaju da jaka sunčeva svjetlost može negativno utjecati na uređaj, a posebno su osjetljivi OLED televizori.
Problem nije samo u neugodnom odsjaju na ekranu, nego i u UV zračenju te toplini koja s vremenom može oštetiti zaslon i unutarnje komponente televizora.
OLED tehnologija koristi organske slojeve za prikaz slike, što omogućuje izniman kontrast i vrlo duboku crnu boju. No upravo su ti organski materijali osjetljivi na dugotrajno izlaganje suncu i visokim temperaturama, zbog čega s vremenom mogu degradirati. Posljedica može biti slabija svjetlina i pad kvalitete prikaza.
Ni LED i LCD modeli nisu potpuno sigurni
Iako LCD i LED televizori uglavnom bolje podnose sunčevu svjetlost jer koriste drugačiju tehnologiju, ni oni nisu potpuno otporni na dugotrajnu izloženost jakom suncu i visokim temperaturama.
Stručnjaci ističu da problem nije samo ekran. Ako se televizor nalazi na mjestu koje se tijekom dana snažno zagrijava, toplina može oštetiti kućište, pozadinsko osvjetljenje i elektroničke komponente.
Dodatni problem predstavlja kombinacija topline koju uređaj proizvodi tijekom rada i dodatnog zagrijavanja zbog sunčeve svjetlosti. Takvi uvjeti mogu ubrzati trošenje komponenti i povećati rizik od kvarova.
Kod pojedinih modela dugotrajna izloženost visokim temperaturama može uzrokovati deformacije kućišta i probleme u radu, dok su OLED televizori posebno izloženi takozvanom “burn-in” efektu, odnosno trajnom zadržavanju slike na ekranu i neujednačenom trošenju panela.
Zavjese i UV-folije mogu pomoći
Ako želite produljiti životni vijek televizora, preporučuje se da ga ne postavljate izravno nasuprot prozoru kroz koji veći dio dana ulazi jaka sunčeva svjetlost.
Ako drugačiji raspored nije moguć, stručnjaci savjetuju korištenje zavjesa, roleta ili zaštitnih UV-folija koje mogu smanjiti izloženost svjetlu i toplini.
Važno je i ostaviti dovoljno prostora oko uređaja kako bi ventilacija mogla normalno funkcionirati i spriječiti pregrijavanje.
Za vrlo svijetle prostorije ili sobe s puno prirodnog svjetla stručnjaci češće preporučuju LED ili Mini LED televizore, koji bolje podnose takve uvjete.
