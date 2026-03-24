STEVE WOZNIAK
Suosnivač Applea objasnio zašto nije obožavatelj umjetne inteligencije
Suosnivač Applea Steve Wozniak poručio je da sustavi umjetne inteligencije često ne uspijevaju izravno odgovoriti na pitanja i nedostaje im emocionalno razumijevanje koje očekuje od tehnologije.
Wozniak je izrazio zabrinutost zbog umjetne inteligencije kako se ta tehnologija sve više ugrađuje u svakodnevni život, te upozorio da možda još uvijek ne pruža pouzdanost i ljudsko razumijevanje koje ljudi očekuju.
U gostovanju na FOX Business govorio je o tome kako se umjetna inteligencija razvija i gdje, po njegovom mišljenju, zaostaje unatoč brzom napretku u tehnološkoj industriji.
Wozniak, koji je pomogao u izgradnji najranijih Appleovih računala i oblikovanju revolucije osobnih računala, uokvirio je svoj skepticizam oko važnosti ljudskog razmišljanja i emocionalne svijesti, tvrdeći da bi tehnologija trebala odražavati istinsko razumijevanje, a ne samo dobro napisane odgovore.
"Želim znati da neko ljudsko biće poput mene razmišlja, zna što bih mogao osjećati i razumije emocije i sve to", rekao je Wozniak.
Polazeći od vlastitog iskustva testiranja alata umjetne inteligencije, Wozniak je rekao da sustavi često ne uspijevaju izravno odgovoriti na pitanja, već nude široke ili nepovezane informacije koje promašuju stvarne potrebe korisnika.
"Želim takav pouzdan sadržaj svaki put. Nisam ljubitelj umjetne inteligencije", zaključio je Wozniak.
