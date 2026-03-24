Katar proglasio "višu silu" na ugovore: Obustavlja se isporuka plina za dio Europe?

QatarEnergy je proglasio višu silu na ugovore o isporuci ukapljenog prirodnog plina (LNG) s Italijom, Belgijom, Južnom Korejom i Kinom nakon raketnih napada na proizvodno središte Ras Laffan prošlog tjedna.
Oglas
QatarEnergy navodi da je napad na Ras Laffan ranije ovog mjeseca prouzročio ozbiljnu štetu, piše Al Jazeera.
Dodali su da je proglašena viša sila na LNG ugovore s Italijom, Belgijom, Južnom Korejom i Kinom. Nastavljaju procjenjivati puni utjecaj nedavnih događaja na operacije i procjenjuju razmjere štete i rokove za popravak oštećenih postrojenja.
Raketni napadi na proizvodno postrojenje Ras Laffan u vlasništvu tvrtke 18. i 19. ožujka uzrokovali su veliku štetu. U Ras Laffanu su oštećene dvije jedinice za preradu LNG-a i jedna jedinica za pretvorbu plina u tekućinu (gas-to-liquids).
Proglašenje više sile omogućuje kompaniji privremenu obustavu ugovornih obveza isporuke plina pogođenim državama zbog okolnosti na koje ne može utjecati.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas