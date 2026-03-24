Oglas

napad na Ras Laffan

Katar proglasio "višu silu" na ugovore: Obustavlja se isporuka plina za dio Europe?

author
N1 Info
|
24. ožu. 2026. 15:46
Stringer / REUTERS

QatarEnergy je proglasio višu silu na ugovore o isporuci ukapljenog prirodnog plina (LNG) s Italijom, Belgijom, Južnom Korejom i Kinom nakon raketnih napada na proizvodno središte Ras Laffan prošlog tjedna.

Oglas

QatarEnergy navodi da je napad na Ras Laffan ranije ovog mjeseca prouzročio ozbiljnu štetu, piše Al Jazeera.

Dodali su da je proglašena viša sila na LNG ugovore s Italijom, Belgijom, Južnom Korejom i Kinom. Nastavljaju procjenjivati puni utjecaj nedavnih događaja na operacije i procjenjuju razmjere štete i rokove za popravak oštećenih postrojenja.

Raketni napadi na proizvodno postrojenje Ras Laffan u vlasništvu tvrtke 18. i 19. ožujka uzrokovali su veliku štetu. U Ras Laffanu su oštećene dvije jedinice za preradu LNG-a i jedna jedinica za pretvorbu plina u tekućinu (gas-to-liquids).

Proglašenje više sile omogućuje kompaniji privremenu obustavu ugovornih obveza isporuke plina pogođenim državama zbog okolnosti na koje ne može utjecati.

Teme
LNG isporuka plina katar qatarenergy ras laffan viša sila

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ