Još jedan problem tiče se vjerodostojnosti etabliranih medija. Chatbotovi često tvrde da njihove izmišljene informacije potječu od izvora kao što su, primjerice, njemački javni servisi ARD ili ZDF, iako ti mediji o tome nikada nisu izvještavali – ili su izvještavali potpuno drukčije. Korisnici tada gube povjerenje u ugledne izvore kada umjetna inteligencija zloupotrebljava njihova imena za širenje lažnih informacija.