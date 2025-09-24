Stručnjaci otkrili koji će poslovi "izumrijeti" u sljedećih deset godina

S obzirom na zabrinjavajuću stopu rizika zamjene od 48 posto, marketinškim bi analitičarima moglo biti savjetovano da primijene svoje vještine u drugim industrijama. "Marketinški stručnjaci i analitičari proizvoda ostvaruju niži rizik ne zato što ih umjetna inteligencija ne dotiče, već zato što djeluju na sjecištu više karijera. Prednost nije u tome koliko brzo možete generirati, već u tome koliko se možete proširiti”, rekao je Vahan Pogosjan, izvršni direktor kompanije Linkee.