Nestaje li i vaše zanimanje?
Stručnjaci otkrili koji će poslovi "izumrijeti" u sljedećih deset godina
Stručnjaci kompanije Linkee, koja se bavi softverom za automatizaciju zgrada, identificirali su 10 radnih mjesta koja će postati suvišna u narednih deset godina.
Danas smo sve svjesniji da umjetna inteligencija mijenja način na koji živimo i radimo, često preuzimajući zadatke koje su nekoć obavljali ljudi. To uključuje i mnoga zanimanja, gdje automatizacija i pametni algoritmi zamjenjuju rutinske ili repetitivne poslove, potičući rasprave o budućnosti rada i potrebnim vještinama, piše danas.rs.
Zbog nezaustavljivog uspona umjetne inteligencije, mnoga se zanimanja suočavaju sa sumornom budućnošću kada je riječ o ljudskoj radnoj snazi. Anketa je uzela u obzir rizik zamjene umjetnom inteligencijom, projekcije rasta uloga i podatke o javnom interesu kako bi se suzio popis karijera koje će najvjerojatnije „uništiti” robotski umovi. Ovo su radna mjesta izložena najvećem riziku od automatizacije do 2035. godine.
Voditelj marketinga proizvoda
Sa službenom ocjenom rizika od 43 i vjerojatnoćom automatizacije od 39 posto, prvo mjesto na ovom sumornom popisu zauzima voditelj marketinga proizvoda. "Uloge s nižim rizikom nisu samo ‘kreativne’ ili ‘strateške’. One su multidisciplinarne. Na primjer, voditelji marketinga proizvoda i marketinški analitičari rade na sjecištu podataka, pripovijedanja i poslovnih ciljeva, što ih čini težima za zamjenu", objašnjava istraživanje.
Grafički dizajner
Sljedeći na udaru su grafički dizajneri sa stopom zamjene umjetnom inteligencijom od 59 posto. "U svijetu u kojem je proizvodnja komodificirana, prednost imaju oni koji se prošire izvan jedne uloge i pretvore umjetnu inteligenciju u mjerljive rezultate", navodi se u studiji.
Marketinški analitičar
S obzirom na zabrinjavajuću stopu rizika zamjene od 48 posto, marketinškim bi analitičarima moglo biti savjetovano da primijene svoje vještine u drugim industrijama. "Marketinški stručnjaci i analitičari proizvoda ostvaruju niži rizik ne zato što ih umjetna inteligencija ne dotiče, već zato što djeluju na sjecištu više karijera. Prednost nije u tome koliko brzo možete generirati, već u tome koliko se možete proširiti”, rekao je Vahan Pogosjan, izvršni direktor kompanije Linkee.
SEO stručnjak
"Androidi" su dobro pozicionirani da preuzmu mjesta SEO stručnjaka u uredima. "Uloge koje traju nisu one koje proizvode više. One su one koje odlučuju što je važno", komentirao je Pogosjan.
BTL marketinški stručnjak
Ovi stručnjaci bilježe rast uloga od samo 4,9%, a stručnjaci iz Linkee objašnjavaju da, ukoliko žele ostati konkurentni, moraju kombinirati osnovne vještine s dodatnom disciplinom, razviti stvarnu vještinu u radu s AI-jem, usmjeriti se na rješavanje problema i pozicioniranje te pokazati stvarni utjecaj kroz metrike povezane s prihodom.
Urednik videosadržaja
Mogu li se holivudske najave ili korporativni promotivni materijali umjetno stvoriti? Rizik od zamjene AI-jem za urednike videosadržaja iznosi zastrašujućih 65 posto.
Voditelj radijske promocije
Iako je riječ o središnjim ulogama, studija Linkee pokazuje da ove pozicije bilježe negativan rast.
Agent za prodaju oglašavanja
Agenti za prodaju oglasnog prostora prodaju prostor različitim medijskim platformama, ali su u opasnosti da postanu irelevantni. "Prodaja oglasa već pokazuje –6,6 posto rasta. Tržište nam jasno govori da ponovljivi poslovi više nisu rijetkost", objasnio je Pogosjan.
Specijalist za korisničko iskustvo (UX)
Drugo najvjerojatnije zanimanje koje bi moglo "nestati" jest specijalist za korisničko iskustvo. Radnici osiguravaju da korisnici imaju dobre interakcije s kompanijama usklađujući njihove potrebe i očekivanja, ali realnost je da je štednja troškova sada u porastu.
Copywriter
Tekstopisci se suočavaju s najtmurnijom budućnošću. Ovaj posao ima rizik zamjene od 85 posto. "Kako trošak riječi, uređivanja i standardnih kampanjskih operacija teži nuli, svaka uloga koja se zasniva isključivo na rezultatima dolazi pod pritisak. Zato copywriting u našem modelu nosi 85 posto rizika zamjene", zaključio je Pogosjan.
