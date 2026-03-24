SASTALI SE VLADAJUĆI
Sanader: "Tuga je i tragedija da imamo ovakvog predsjednika"
Poslali smo jasnu poruku da i nadalje stojimo iza (rješavanja) problema, istaknuo je Sanader u izjavi novinarima podsjetivši da ih je Vlada rješavala i u prethodnim mandatima te da je to iskustvo pomoglo i sada u brzoj reakciji donošenjem novih mjera, odnosno paketa vrijednog 450 milijuna eura, odnosno 9 milijardi ukupno.
Naglasio je da su cijene plina i električne energije nepromijenjene te da se intervencijom pomoglo gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, studentima, odnosno svim važnim kategorijama stanovništva.
Ne znamo kako će završiti ratovi i događaji na Bliskom istoku, no Vlada i dalje ima mogućnosti i spremna je reagirati za sve potencijalno nove probleme koji bi se mogli pojaviti, poručio je Sanader.
"Ne možemo dozvoliti novi rast inflacije"
Upitan koliko dugo Vlada može ograničavati cijene goriva, Sanader je rekao da je Vlada spremna na nove intervencije nastavi li se rat, "jer ne možemo dozvoliti novi rast inflacije i ugrozu građana i to će biti prioritet".
"Odreći ćemo se nekih drugih stvari koje će pričekati dok se to ne završi", dodao je.
Na upit o zahtjevima za uštedama i rezovima u u ministarstvima od sedam posto, Sanader je rekao kako o tome nije bilo govora na sastanku vladajuće većine, no da se sigurno neće štedjeti na onome što je najvažnije za građane.
Nije želio odgovarati na, kako je rekao, hipotetska pitanja na kojim bi se stavkama moglo uštedjeti. "Nadamo se da će se rat uskoro završiti, o tome postoje neke naznake, vode se razgovori između zaraćenih strana", dodao je.
Na pitanje može li državni proračun izdržati pritisak budućih mjera, Sanader je rekao da je ministar financija Tomislav Ćorić bio na sastanku i da stoji iza donesenih mjera i nije iskazao nikakav problem oko njih u državnom proračunu. "Važno je da se ne povećava proračunski deficit."
Obruačun s Milanovićem
Vezano uz istup predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je se protivi nabavi izraelskog proturaketnog sustava "Davidove praćke", jer Izrael naoružava i Srbiju, Sanader je rekao kako to nije bila tema koalicijskog sastanka, ali da koliko mu je poznato nije bilo razgovora o nabavi tog sustava.
Dodao je kako ne zna otkuda Predsjedniku takve informacije.
Na upit je li to jedan od prijepora nesazivanja sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, Sanader je rekao da to treba pitati Milanovića.
Ustvrdio je kako nas Predsjednik svađa sa svima, Ukrajincima, Izraelcima, Amerikancima, BiH, Norveškom te da smo čuli njihove reakcije. U kojoj je europskoj ili svjetskoj, ozbiljnoj, velikoj ili našoj partnerskoj državi Milanović bio i razgovarao, upitao je.
"To je najtužnije, tuga je i tragedija da imamo takvog predsjednika", ocijenio je Sanader.
Dodao je da je sretna okolnost da premijer Andrej Plenković sudjeluje na sjednicama Europskog vijeća i popravlja štetu koju Milanović napravi.
Mislim da je on jedini europski predsjednik koji nije bio u Ukrajini i to je najbolji pokazatelj tko je on i koja je njegova strana i stvara takvu (lošu) klimu među našim prijateljima, rekao je Sanader.
