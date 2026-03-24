FOTO / Inteligencija na četiri šape: Ovo su najpametnije pasmine pasa na svijetu

Psi su nevjerojatno inteligentne životinje, a određene pasmine ističu se po svojim sposobnostima rješavanja problema, brzini učenja i prilagodljivosti.
Dr. Stanley Coren, vodeći stručnjak za ponašanje pasa i profesor psihologije, identificirao je tri ključne vrste pseće inteligencije u svojoj kultnoj knjizi „Inteligencija pasa“: instinktivnu, adaptivnu i operativnu.
Na temelju ovih strogih kriterija sastavljen je popis pasmina koje pokazuju iznadprosječne kognitivne sposobnosti.
Border Collie – Neosporni prvak
Border Collieji se s pravom smatraju najinteligentnijom pasminom na planetu. Ovi psi su sposobni naučiti nove naredbe u samo pet ponavljanja. Impresivan primjer njihove domišljatosti bio je poznati Border Collie Chaser, koji je tijekom strpljivog treninga naučio imena čak 1022 različite igračke, piše N1 BiH.
Ova pasmina zahtijeva stalnu tjelesnu aktivnost i intenzivnu mentalnu stimulaciju. Zanimljivo je da ako Border Collie osjeti tjeskobu ili višak energije, pokušat će "okupiti" druge kućne ljubimce, pa čak i članove obitelji, tretirajući ih kao stado.
Pudla – više od estetskog simbola
Iako ih često doživljavamo kroz prizmu revija ljepote, pudle su izuzetno pametni radni psi. Dolaze u tri veličine, a sve ih karakterizira nevjerojatna lakoća učenja novih trikova. Njihova potreba za mentalnim izazovima čini ih izvrsnim partnerima u aktivnostima poput plivanja i lova. Zahvaljujući svojoj prilagodljivosti i talentu, pudle su povijesno bile zvijezde cirkuskih predstava, što dodatno potvrđuje njihovu visoku operativnu inteligenciju.
Njemački ovčar - simbol odanosti i rada
Osim što su sinonim za odanost, njemački ovčari su majstori u savladavanju složenih zadataka. Zbog svoje izdržljivosti i visoke razine energije, idealni su suputnici za aktivne obitelji, ali i nezamjenjivi u ulogama policijskih i spasilačkih pasa. Njihova brzina učenja i sposobnost donošenja odluka u stresnim situacijama čine ih jednom od najsvestranijih pasmina.
Zlatni retriver – kombinacija inteligencije i empatije
Poznati po svojoj prijateljskoj naravi i ljubavi prema vodi, zlatni retriveri uspješno kombiniraju razigran duh s visokom inteligencijom. Sposobnost brzog učenja naredbi, uz izvrsne vještine praćenja tragova, čini ih savršenim obiteljskim psima, ali i radnim psima koji se bave zadacima njušenja i donošenja plijena.
Doberman – intuitivni čuvar
Dobermani su prepoznatljivi po svojoj oštroj inteligenciji i intuiciji. Zbog snažnog njuha i sposobnosti trenutnog prepoznavanja potencijalnih prijetnji, često se koriste kao terapijski psi, ali i u akcijama spašavanja. Iako su prirodno zaštitnički nastrojeni prema svom domu, dobermani mogu biti izuzetno ljubazni i nježni suputnici, pod uvjetom da im se pruži odgovarajuća mentalna stimulacija.
