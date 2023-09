Volite čuvati stvari? Lijepo, ali ovo biste ipak trebali baciti iz smočnice!

Podijeli :

Kada ste zadnji put obavili inventuru u svojoj smočnici? Ako ste poput većine nas, možda je došlo vrijeme za ažuriranje njena sadržaja.

Vjerojatno ćete u njoj pronaći mnoge stavke koje su ili istekle ili su već neupotrebljive. Kako bismo vam pomogli da započnete taj proces, donosimo vam devet uobičajenih vrsta namirnica koje biste trebali pažljivo pregledati i možda čak baciti.

Vaša smočnica vjerojatno je mjesto koje je prepuno raznih namirnica, od konzerviranog povrća do različitih umaka. Iako bismo voljeli vjerovati da su svi ti proizvodi u smočnici još uvijek svježi, istina je da neki od njih mogu biti pokvareni ili su im istekli rokovi trajanja. Evo devet vrsta namirnica koje se često nalaze u našim smočnicama – i vjerojatno u vašima – koje bi bilo dobro preispitati i, po potrebi, se riješiti, piše Eating Well.

1. Ulja za kuhanje

Ulja za kuhanje poput uljane repice i maslinovog ulja ne traju tako dugo kako možda mislite. Prema američkom Ministarstvu za poljoprivredu (USDA), ulja za kuhanje otvorena mogu se očekivati da zadrže kvalitetu oko četiri mjeseca ako se pravilno čuvaju. No, taj rok može biti još kraći ako su izloženi svjetlu, zraku i toplini. Da biste provjerili jesu li vaša ulja još uvijek upotrebljiva, možete napraviti brz test mirisa. Ako osjećate bilo koji neugodan miris, poput ustajalog, kiselkastog ili kemikalijama sličnog mirisa, ulje je već prošlo i trebalo bi ga baciti.

2. Bilje i začini

Ako volite eksperimentirati s kuhanjem i često koristite različite začine, vjerojatno imate puno suhog bilja i začina u smočnici. Tehnički gledano, suho bilje i začini nikada ne istječu, ali vremenom gube svoj okus. Prema USDA-i, mljeveni začini zadržavaju okus otprilike dvije do tri godine, dok cijeli začini mogu trajati i do četiri godine. Pregledajte svoju zbirku začina i bacite one koji su stajali duže od navedenih rokova – neće vam pomoći u kuhanju.

3. Brašno

Bilo da ste strastveni pekar ili ste tijekom pandemije odlučili istražiti čari pečenja, vjerojatno imate vreće polovično iskorištenog brašna u svojoj smočnici. Brašno općenito zadržava svježinu oko osam mjeseci ako se čuva na sobnoj temperaturi. Međutim, određene vrste brašna, poput integralnog, bezglutenskog i brašna od orašastih plodova, imaju kraći rok trajanja zbog višeg udjela masti. Ako imate brašno koje ste kupili na početku pandemije, možda je vrijeme za njegovo zamjenjivanje. Da biste bili sigurni je li brašno još uvijek dobro, možete provesti test mirisa. Ako osjećate ustajali, kiselkasti ili neugodan miris, bolje ga je baciti.

4. Suha riža i tjestenina

Bilo da ste zaljubljenik u tjesteninu ili samo povremeno pripremite rižu, vjerojatno u svojoj smočnici imate otvorene ili zaboravljene vrećice ili kutije. Većina nas ima vrećicu riže za koju nismo sigurni koliko je dugo stajala. Srećom, riža i tjestenina mogu trajati godinama u smočnici, ali možda je vrijeme da ih organizirate po principu “prvi ušao, prvi van”. Bacite sve vrećice ili kutije koje su ostale otvorene i nezatvorene, ili one koje su promijenile boju, oblik ili miris.

5. Prašak za pecivo, soda bikarbona i kvasac

Opet, ako trenutno ne pečete često, vjerojatno imate ove sastojke koji su već istekli. Neotvoreni prašak za pecivo obično ima rok trajanja od oko šest mjeseci, dok soda bikarbona može trajati do 18 mjeseci prema USDA-i. Ako su otvoreni, oba se trebaju upotrijebiti unutar šest mjeseci. Ako niste sigurni koliko su dugo vaši dizači tijesta bili otvoreni, možete provesti jednostavan test. Dodajte malo sode bikarbone u vruću vodu s octom. Ako počne prskati, još uvijek je dobra. Sličan test možete napraviti i s praškom za pecivo, ali koristite samo vodu bez octa.

Što se tiče kvasca, provjerite datume isteka na pakiranju i bacite sve koji su istekli.

6. Orašasti plodovi

Jeste li ikada kupili previše orašastih plodova i ostavili ih da stoji u smočnici gotovo netaknutima? Nema brige, to se svima dogodi. Nažalost, orašasti plodovi imaju kratak rok trajanja zbog njihovog sadržaja masti. Ako je prošlo više od šest mjeseci otkako ste kupili svoje orašaste plodove (a nisu bili pohranjeni u zamrzivaču), velika je vjerojatnost da su postali ustajali ili nejestivi. Kako biste bili sigurni, možete ih pomirisati i kušati. Ako imaju neugodan miris ili okus, vrijeme je da se riješite tih orašastih plodova.

7. Javorov sirup

Ako niste strastveni ljubitelj palačinki i vafla, možda imate jednu ili dvije otvorene boce javorovog sirupa koje više nećete koristiti. Za razliku od meda, javorov sirup ima rok trajanja i neotvoreni, čisti javorov sirup zadržava kvalitetu oko godinu dana u smočnici, dok otvoreni javorov sirup može trajati oko godinu dana u hladnjaku prema USDA-i. Ako imate neohlađeni, otvoreni javorov sirup koji je promijenio boju ili ima plijesan, vrijeme je da ga bacite.

8. Pokloni i suveniri s hranom

Primanje gurmanskih poklona i suvenira povezanih s hranom može biti iznimno zadovoljstvo. No, ponekad te predmete stavimo na stranu i zaboravimo ih koristiti. Ako su takvi proizvodi ostali neotvoreni više od dvije godine, vrijeme je da ih se riješite. U tom trenutku, šanse da ćete ih konzumirati manje su od šansi da će samo zauzimati dragocjeni prostor u vašoj smočnici.

9. Posipi za kolače

Obožavamo kreativno pečenje, osobito ako uključuje raznobojne posipe. No, rijetko nam je potrebna cijela boca posipa za kolače. Stoga često završe na gornjoj polici smočnice i budu zaboravljene tamo nekoliko godina. Posipi su većinom šećer i mogu trajati dulje od roka trajanja (ponekad čak i godinama), ali to ne znači da se nikada neće pokvariti. Osim šećera, posipi često sadrže prehrambene boje, arome i druge aditive koji tijekom vremena mogu izgubiti kvalitetu ili postati užegli. Ako se vaš zadnji projekt s posipima dogodio prije 2000. godine, vrijeme je da ih bacite. No, ako niste sigurni, provjerite ih mirisom i okusom. Ako su promijenili boju i imaju neugodan miris, vrijeme je da se riješite tih posipa.

Ako niste dugo vremena pregledavali svoju smočnicu, postoji dobra šansa da ćete u njoj pronaći mnoge stvari koje je vrijeme baciti. Kako biste izbjegli ovu situaciju u budućnosti (i spriječili daljnje bacanje hrane), sada je možda pravo vrijeme da organizirate svoju kuhinju!

