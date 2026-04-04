FOTO / Astronauti s misije Artemis II šalju fotografije Zemlje
Četvero astronauta na misiji Artemis 2 na Mjesec poslali su prve fotografije Zemlje, a NASA-in astronaut Victor Glover opisao je iz kapsule Orion naš planet: "Izgledaš nevjerojatno. Izgledaš prekrasno."
Glover, njegovi američki kolege Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen prvi su ljudi koji putuju prema Mjesecu u više od 50 godina.
Poletjeli su u srijedu u kapsuli Orion pomoću rakete Space Launch System iz svemirske luke Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi.
Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom. Sada, još oko 24 sata kasnije, završili su otprilike polovicu putovanja do Mjeseca. Tijekom tog vremena, astronauti su provodili brojne znanstvene testove i zadatke obuke.
Očekuje se da će misija trajati 10 dana.
NASA / AFP
NASA / Getty Images via AFP
NASA / Getty Images via AFP
REID WISEMAN / NASA / AFP
Artemis 2 nadovezuje se na iskustvo stečeno tijekom bespilotne misije Artemis 1 2022. godine. Očekuje se da će posada provesti oko 10 dana u svemiru u kapsuli Orion i letjeti oko Mjeseca prije nego što se vrate natrag na Zemlju.
Za Glovera, Koch i Wisemana ovo je drugi let u svemir, dok je Hansenu prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj misiji na Mjesecu, Glover prva osoba koja nije bijelac, a Hansen prvi Kanađanin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare