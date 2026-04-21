Cijene majstora divljaju: Evo koliko košta uređenje kupaonice, kuhinje i cijelog stana
Rast cijena obrtničkih usluga posljednjih godina sve je vidljiviji udar na kućne budžete, a potraga za pouzdanim majstorom sve češće prerasta u iscrpljujući proces. Prema dostupnim podacima, u posljednje dvije godine cijene su u prosjeku porasle oko 25 posto, dok su pojedini radovi, poput vodoinstalaterskih, gotovo udvostručili cijenu
Iza rasta cijena stoji kombinacija nekoliko čimbenika: kronični nedostatak radne snage, poskupljenje materijala i sirovina te rast plaća u građevinskom sektoru. Uz to, tržište obilježavaju velike razlike u cijenama istih usluga, što potrošačima dodatno otežava snalaženje. Te razlike nerijetko proizlaze iz kvalitete materijala, složenosti radova, ali i same dostupnosti izvođača, piše tportal.
Evo koliko ćete platiti neke od najtraženijih majstorskih zahvata, prema podacima servisa Trebam.hr.
Adaptacija kupaonice
Jedan od skupljih zahvata u domu i dalje je renovacija kupaonice. Cijena se obračunava po kvadratnom metru i kreće se između 560 i 880 eura. U tu su cijenu uključeni svi radovi, od rušenja stare kupaonice i idejnog dizajna do postavljanja novih instalacija, pločica i sanitarija. Konačni iznos uvelike ovisi o odabiru opreme i pločica.
Ako se radi samo o keramičarskim radovima, oni će vas stajati od 15 do 28 eura po kvadratnom metru, ovisno o stanju zidova, kvaliteti materijala i drugim pojedinostima.
Zamjena instalacija – skriveni trošak renovacije
Kod većih adaptacija često se zanemaruje trošak zamjene vodovodnih instalacija.
Demontaža i postavljanje novih instalacija u prosjeku će vas stajati 28 eura po kvadratnom metru, no u složenijim slučajevima cijena može premašiti i 50 eura.
Kuhinje po mjeri – luksuz ili nužnost?
Izrada kuhinje po mjeri i dalje je popularan izbor, ali i značajna investicija. Pripremni radovi uključuju precizna mjerenja, odabir materijala i detaljno planiranje rasporeda kuhinjskih elemenata.
Cijene cjelokupnih radova kreću se od 130 do čak 750 eura po dužnom metru. Najpovoljnije varijante izrađene su od iverala, dok sofisticiraniji materijali, poput lakiranog medijapana ili furnira, znatno podižu cijenu.
Montaža klima-uređaja
S dolaskom toplijih mjeseci raste i potražnja za ugradnjom klima-uređaja. Ovisno o složenosti posla, cijena montaže kreće se između 180 i 380 eura.
Osim same ugradnje, važni su i stručni savjeti o pozicioniranju klime i karakteristikama uređaja kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost. Stoga je važno pronaći instalatera s odgovarajućim znanjem i iskustvom.
Bojanje zidova – najpristupačniji zahvat
Soboslikarski radovi i dalje spadaju među povoljnije usluge, s cijenama od 2,5 do 5 eura po kvadratnom metru, uključujući materijal. No stanje zidova može znatno utjecati na konačan iznos jer stariji i oštećeni zidovi zahtijevaju više gletanja i ravnanja.
Površina za bojenje mjeri se tako da se pomnože širina i visina svakog zida, a zatim zbroje površine svih zidova u prostoriji. Usluga soboslikara obično uključuje i uklanjanje namještaja i radijatora, zaštitu podova, utičnica i drugih elemenata te završno čišćenje.
Adaptacija stana 'ključ u ruke'
Kompletna obnova stana najzahtjevniji je, ali i najskuplji projekt. Uključuje izradu idejnog projekta i sve potrebne obrtničke radove s građevinskim materijalom: demontažu pločica, podnih obloga i sanitarne opreme, odvoz otpadnog materijala, vodoinstalaterske, električarske, zidarske, keramičarske, soboslikarske i ličilačke radove, postavljanje parketa ili laminata te druge završne radove.
Prosječna cijena adaptacije iznosi oko 520 eura po kvadratnom metru, uz raspon od 310 do 730 eura, ovisno o kvaliteti materijala i opsegu radova. U tu cijenu nisu uključeni namještaj i oprema.
Fasada kao dugoročna investicija
Iako predstavlja značajan trošak, obnova fasade može donijeti i do 40 posto uštede na grijanju. Cijena izrade, s uključenim materijalom, kreće se između 38 i 63 eura po kvadratnom metru.
Kvalitetnija izolacija znači veće početno ulaganje, ali i dugoročno niže režije. Važno je znati da se za ovu investiciju mogu dobiti i bespovratni državni poticaji.
PVC stolarija – razlike u kvaliteti i cijeni
Ugradnja PVC prozora varira ovisno o načinu montaže. Klasična ugradnja je jeftinija, od 50 do 88 eura za standardni prozor, ali nosi rizik toplinskih gubitaka.
Napredniji RAL sustav, koji osigurava bolju izolaciju, stoji oko 180 eura po prozoru, uz dodatni trošak same stolarije.
Montaža centralnog grijanja
Uvođenje centralnog grijanja uključuje ugradnju peći i radijatora s potrebnim instalacijama. Cijena ovisi o vrsti peći, njezinoj veličini i broju radijatora. Montažu centralnog grijanja s plinskom peći i radijatorima u prosjeku ćete platiti 66 eura po kvadratnom metru.
Iako su cijene znatno porasle, potražnja za majstorskim uslugama ne jenjava. Dapače, zbog sve starijeg stambenog fonda i želje za modernizacijom prostora, potreba za renovacijama raste. U takvim okolnostima ključ uspješne investicije postaje dobra priprema: usporedba ponuda, provjera izvođača i jasno definiranje budžeta prije početka radova.
