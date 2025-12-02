Arheolozi pronašli tajni tekst iz podzemlja: Evo što je zapisano u "Knjizi mrtvih" koja je ležala pored mumije

Knjiga mrtvih bila je mnogo više od magijskog priručnika. Istodobno je i religijski dokument koji otkriva što su drevni Egipćani vjerovali o smrti, duši i zagrobnom životu. U stihovima, zapisima i ilustracijama prikazani su bogovi koji pomažu duši, opasni duhovi koje treba izbjeći, rijeke i kapije kroz koje pokojnik mora proći, kao i obredi koji mu daju moć da "ponovno diše“, "ponovno hoda“, "ponovno vidi“ i "ponovno govori“ u svijetu mrtvih. Američki istraživački centar u Egiptu ističe da se svaki novi prijevod i svako novo otkriće ovakvih tekstova smatra dragocjenim jer mijenja razumijevanje stare religije i pokazuje koliko je sustav vjerovanja bio razvijen, složen i povezan sa svakodnevnim životom.