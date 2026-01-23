Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Danijel Majić, novinar iz Frankfurta, nakon odluke EHF-a da se ne pušta Thompsonova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" na Europskom prvenstvu u rukometu, komentirao je niz reakcija koje su uslijedile na tu odluku, uključujući i optužbe na njegov račun da je on taj koji je odgovoran za zabranu.
Podsjećamo, već nakon prve utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu u rukometu izbio je skandal koji je probio okvire sporta. Europska rukometna federacija (EHF) reagirala je ekspresno, poručivši, prema pisanju švedskih medija, da se sporni glazbeni odabir u Malmö Areni više neće ponoviti. Slučaj je odmah odjeknuo i izvan rukometnih krugova. U Hrvatskoj se nižu i reakcije i iz visoke politike, pa je tako predsjednik Sabora Gordan Jandroković stao u zaštitu Thompsona.
Novinar Danijel Majić iz Frankfurta u ovom se kontekstu, u objavama desnije orijentiranih portala navodi kao onaj koji je odgovoran za nastalu situaciju, te ga se obilježava kao glavnog krivca za zabranu izvođenja pjesme.
Majić nam je komentirao cijelu situaciju, rekavši: "Izvor te propagande po kojoj sam ja ispao najveći krivac je Velimir Bujanec, koji je na svojoj Facebook stranici objavio da sam ja prijavio institucijama da je Thompson fašist, i da se ne bi trebala puštati njegova glazba na Europskom prvenstvu. To je smiješno, ja ne pratim rukomet, i dok mi jedan prijatelj u nedjelju navečer nije poslao link, ja uopće nisam znao da traje Europsko prvenstvo."
Zašto je baš Danijel Majić prozvan?
Majić tumači da, za početak, Velimir Bujanec i on nisu u najboljim odnosima, rekavši da mu Bujanec osobno zamjera što je pisao o Thompsonovim koncertima u Njemačkoj: "U više navrata sam pisao o Thompsonu, ja sam ga i nazvao fašistom, a koncert prošlog ljeta sam nazvao 'velikom fašističkom manifestacijom'. Da. O Thompsonu sam pisao u više navrata, a ovaj put nisam jednostavno zato što nisam pratio taj događaj. Međutim, njemu to služi kao dokaz da ja moram stajati iza ove zabrane."
"Meni je to smiješno", kaže Majić, "da sam ja imao ikakvu vezu s tom zabranom, ja bih bio prvi koji bi objavio, neki bi rekli, ja bih bio prvi koji bi se hvalio s time."
Stav visoke politike o Thompsonu
Majić je zamoljen i da komentira stanje u kojem je visoka politika dala podršku Thompsonu, a HDZ-ovci poput Andre Krstulovića Opare prozivaju "cinkere".
"Mene to nije iznenadilo. Svoj doprinos normalizaciji fašističkih narativa, premijer Plenković je dao prošlog ljeta kad se pojavio prije koncerta i slikao s Thompsonom. To nije ništa novo. To je, eto, hrvatski mainstream."
Što se tiče objava i komentara Opare: "Treba reći da mi je zanimljivo to što on piše da razlikuje 'cinkere' i prave antifašiste. Piše da podržava 'pravi antifašizam', a ne one antifašiste koji se suprotstavljaju, na primjer, Thompsonu i njegovom svjetonazoru. Što to znači? To znači da je Opari dobar antifašizam kao apstraktan koncept, koji ne smije imati nikakve posljedice; kao slogan, kao puka deklaracija antifašizam je dobar, ali ne kao praksa. To je baš taj stav koji opisuje stav HDZ-a, ne samo prema Thompsonu, nego i prema drugim pojavama fašizma u hrvatskom društvu. Taj stav je jednako licemjeran, kao i kukavički", ističe Majić.
