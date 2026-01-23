Što se tiče objava i komentara Opare: "Treba reći da mi je zanimljivo to što on piše da razlikuje 'cinkere' i prave antifašiste. Piše da podržava 'pravi antifašizam', a ne one antifašiste koji se suprotstavljaju, na primjer, Thompsonu i njegovom svjetonazoru. Što to znači? To znači da je Opari dobar antifašizam kao apstraktan koncept, koji ne smije imati nikakve posljedice; kao slogan, kao puka deklaracija antifašizam je dobar, ali ne kao praksa. To je baš taj stav koji opisuje stav HDZ-a, ne samo prema Thompsonu, nego i prema drugim pojavama fašizma u hrvatskom društvu. Taj stav je jednako licemjeran, kao i kukavički", ističe Majić.