Odvjetnik za N1 objasnio kako dobiti natrag novac od bankarskih naknada: "Riječ je o tisućama eura"

"Unazad par desetljeća banke su naplaćivale proviziju od jedan do tri posto kako bi se obradio zahtjev za kredite. Ako bi stranke prije vremena otplaćivale kredite, naplatile bi jedan do tri posto za naknade iako usluga nije ni postojala. Posljedično tome, sve učestalija i stabilna sudska praksa jest vraćati strankama naknade. Treba naglasiti da su naknade naplaćivane za kredite u svim valutama", pojasnio je Sherri pa nastavio: