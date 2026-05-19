"zona vječnog mraka"

Najdublja točka svjetskih oceana surovija je za život od svemira, ali ondje ipak opstaju ova bića

19. svi. 2026. 06:28
Za ovo mjesto kažu da je poput tuđeg planeta na našoj Zemlji i da su uvjeti za život tamo gori nego u svemiru, a ipak život ondje cvjeta.

Zamislite mjesto gdje sunčeva svjetlost nikada nije prodrla. Mjesto gdje je temperatura vode tik iznad točke smrzavanja, a tlak toliki da bi vas u sekundi smrskao poput prazne limenke, piše Nova.rs.

To mjesto postoji, nalazi se na zapadu Sjevernog Tihog oceana, istočno i južno od Marijanskih otoka, blizu Guama, i zove se Marijanska brazda.

To je najdublja točka svjetskih oceana i najdublje mjesto na površini Zemljine kore, čije dno, poznato kao Challenger Deep, doseže gotovo 11.000 metara ispod površine mora. Kad bi se tamo spustio Mount Everest, njegov bi vrh i dalje bio više od dva kilometra ispod površine.

Dugo se vjerovalo da je ova zona vječnog mraka potpuno pusta. Međutim, suvremene ekspedicije i robotske podmornice otkrile su nevjerojatan ekosustav pun stvorenja koja prkose zakonima biologije.

Život pod pritiskom od 1.000 atmosfera

Najveći neprijatelj života u ponoru nije mrak, nego hidrostatski tlak. Na dnu Marijanske brazde on iznosi više od 1.000 bara. To je ekvivalent situaciji u kojoj bi nekome na glavu naslagali 50 putničkih zrakoplova.

Obične ribe ne mogu preživjeti na tim dubinama jer bi im se membrane stanica raspale, a kosti doslovno rastvorile pod kemijskim utjecajem ekstremnog tlaka i hladnoće.

Na dnu oceana uvjeti za život mnogo su gori nego u svemiru

Dok u svemirskom vakuumu letjelica mora izdržati razliku od samo jedne atmosfere, podmornica na dnu Marijanske brazde trpi zastrašujući vanjski tlak od čak 1.100 atmosfera.

Također, za razliku od beskonačne vidljivosti i brzih radio-veza u svemiru, u ponoru oceana vlada potpuni mrak, dok voda blokira radiovalove i komunikaciju svodi na spori sonar.

I konstruktorski je neusporedivo lakše napraviti strukturu koja zadržava zrak unutar vakuuma nego vozilo koje se brani od brutalne težine oceana koja ga pokušava zdrobiti.

Koliko je i dalje teško istraživati duboko more najbolje pokazuje podatak da se na dno Challenger Deepa spustilo manje od 30 ljudi, što je znatno manje u usporedbi s brojem astronauta koji su putovali u svemir.

Pa ipak, evolucija je pronašla rješenje. Živa bića s dna oceana koriste posebne spojeve koji im stabiliziraju proteine i sprječavaju da budu zgnječeni.

Bića koja žive na najdubljoj točki oceana

Neki možda zamišljaju da u Marijanskoj brazdi žive morske nemani s golemim zubima iz holivudskih filmova, no ondje zapravo obitavaju mnogo suptilnija, prozirnija i neobičnija stvorenja.

Marijanska puž-riba (Pseudoliparis swirei)

To je službeni rekorder — najdublje zabilježena živa riba, uočena na dubinama većim od 8.000 metara. Izgleda potpuno bezopasno, blijedoružičaste je boje, nema ljuske, a koža joj je toliko prozirna da joj se vide unutarnji organi. Umjesto čvrstih kostiju, njezino se tijelo oslanja na elastičnu hrskavicu koja savršeno podnosi tlak.

Divovski amfipodi (račići-monstrumi)

Dok su amfipodi koji žive blizu površine dugi svega nekoliko milimetara, u dubinama Marijanske brazde vlada fenomen poznat kao dubokomorski gigantizam. Tamošnji amfipodi, nalik izduženim škampima, mogu narasti i do 30 centimetara.

Hrane se organskim otpadom koji tone s površine, uključujući drvo i plastiku, a u njihovim crijevima žive posebne bakterije koje im pomažu probaviti ono što je drugim bićima neupotrebljivo.

Ksenofiofore (divovske jednostanične amebe)

Zamislite jednu jedinu stanicu koja može narasti do 10 centimetara u promjeru. Ksenofiofore su zapravo divovske amebe koje prekrivaju dno Marijanske brazde. One funkcioniraju poput spužvi koje skupljaju sediment s morskog dna i iz njega izvlače hranjive tvari. Izuzetno su otporne na visoke koncentracije teških metala, poput žive i olova, koje bi ubile bilo koje drugo biće.

Crvi i mekušci

Znanstvene ekspedicije otkrile su čitave kolonije dubokomorskih cjevastih crva (tubeworms) i školjkaša koji žive na dubinama većim od 9.000 metara. Oni ne ovise o sunčevoj svjetlosti. Umjesto fotosinteze, njihova osnova života je hemosinteza — proces u kojem mikrobi pretvaraju toksične kemikalije i metan, koji izbijaju iz podvodnih vulkana i pukotina, u čistu energiju i hranu.

Utjecaj čovjeka stigao je i do dna oceana — nažalost

Iako djeluje kao svijet tišine, Marijanska brazda zapravo je vrlo bučna. Posebni hidrofoni spušteni na dno zabilježili su stalnu jeku — od zvukova kitova koji odjekuju odozgo, preko tutnjave podmorskih potresa, pa sve do brodskih propelera koji prolaze kilometrima iznad.

I čak su na toj najdubljoj točki planeta pronađene plastične vrećice i omoti od slatkiša. Mikroplastika je već uvelike pronađena u tijelima malih stvorenja koja žive na dnu.

Najnovija genetska istraživanja tisuća novih mikrobioloških vrsta otkrivenih u Marijanskoj brazdi pokazuju da te bakterije kriju tajne koje bi mogle pomoći u stvaranju novih lijekova protiv upala i raka ili pomoći u razvoju tehnologija za svemirska putovanja jer nam pokazuju kako stanice mogu funkcionirati u najekstremnijim mogućim uvjetima.

