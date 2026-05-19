Najdublja točka svjetskih oceana surovija je za život od svemira, ali ondje ipak opstaju ova bića

Zamislite jednu jedinu stanicu koja može narasti do 10 centimetara u promjeru. Ksenofiofore su zapravo divovske amebe koje prekrivaju dno Marijanske brazde. One funkcioniraju poput spužvi koje skupljaju sediment s morskog dna i iz njega izvlače hranjive tvari. Izuzetno su otporne na visoke koncentracije teških metala, poput žive i olova, koje bi ubile bilo koje drugo biće.