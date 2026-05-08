Misteriozni radiosignal iz svemira ponavljao se svakih 36 minuta tijekom osam dana. Astronomi zbunjeni

Posebna pažnja usmjerena je na binarne sustave s bijelim patuljcima jer oni prirodno stvaraju ritmičke cikluse. Studija iz 2025. opisala je povremene radiosignale iz sustava u kojem bijeli patuljak kruži s manjom zvijezdom, pri čemu su impulsi dolazili u istom ritmu kao i orbita sustava. Ako je ASKAP J1424 također binarni sustav, njegov ritam od 36 minuta mogao bi biti rezultat ponavljajućih međudjelovanja dvaju objekata, a ne samo rotacije jednog tijela.