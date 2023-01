Oporba našla novu temu kojom gađa premijera, on odgovara na ustaljeni način

Podijeli :

Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Ive Puljić Šego.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da je sve što govori oporba velika laž kad je riječ o Zakonu o pomorskom dobru, odnosno kad je riječ o tretmanu plaža tim novim zakonom. Oporba tvrdi da novi zakon predviđa da bi hoteli i hotelske grupacije mogli privatizirati plaže i spriječiti sve koji nisu gosti hotela da ih koriste.

Premijer Plenković kaže da su to sve laži, neistine, da to tako neće biti, da je zakon tek u prvom čitanju i da će se maknuti ono što eventualno stvara pomutnju.

S druge strane, oporba je čvrsta, danima dolaze glasovi i kritike Zakona o pomorskom dobru i traže da se makne iz saborske procedure. Jučer su i zajednički nastupili pa je svaka stranka posebno istaknula što su loše stvari, s čime se ne slažu i što treba mijenjati.

To je nova tema kojom oporba gađa premijera, a on odgovara na ustaljeni način, sve izjednačava i kad god oporba nešto kaže, on upita: “Jesu li to oni koji su bili protiv Ukrajine?”, kaže da se utapaju u živom pijesku i uvjerava da ništa u zakonu nije sporno.

Mnogi su zakoni bili poslani u Sabor, a da se o njima nije govorilo, a bilo je i zakona koji su prošli Sabor i kasnije se utvrdilo da nisu dobri.

