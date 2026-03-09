TNT komentar: Živjeti na Milin način

Mila mi je bila sestra koju nisam imala, a u posljednjih tjedan dana shvatila sam da ja njoj nisam jedina. Mila ima čitavu mrežu sestara kojima je bila što i meni. Predana, posvećena, empatična, obrazovana, širokih pogleda i još šire duše, mudra prijateljica, savjetnica i saveznica okupljala nas je sve oko sebe sa svih strana spektra. Još bar dvadeset sestara dobila je vodeći projekt “Zagorka povezuje”. Svim srcem i s velikom radošću bila je posvećena misiji da spoji desetak iskusnih s desetak mladih novinarki, da nas poveže kako bismo si mi žene u ovoj sve težoj profesiji bile podrška u profesionalnom ali i onom ljudskom, svakodnevnom, životnom smislu. Za mene osobno, tako pametna, odgovorna, aktivna, britka, usmjerena na povezivanje i suradnju - bila je prava slika i prilika Zagorke naših dana.