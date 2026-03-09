Ostavila je neizbrisiv trag
Napustila nas je Mila Moralić, dugogodišnja novinarka i urednica na N1
Teško je riječima obuhvatiti koliko je Mila značila kolegama, prijateljima i svima koji su s njom surađivali. U redakciju je unosila vedrinu, sigurnost i osjećaj zajedništva.
Znala je saslušati, ohrabriti i potaknuti, a istodobno ostati beskompromisno profesionalna. Uvijek je na prvo mjesto postavljala kolege s kojima je radila i ljude za koje se kroz svoj posao borila, uvjerena da novinarstvo mora služiti javnosti i pridonositi boljitku društva.
Na N1 je provela šest godina, ostavivši snažan i neizbrisiv trag. Svojim znanjem, iskustvom i smirenošću obogatila je redakciju, a generacije mlađih kolega pamtit će njezinu spremnost da podijeli savjet i iskustvo. Profesionalnost i prisnost u njezinu su radu uvijek išle ruku pod ruku.
Rođena je 24. srpnja 1981. u Splitu. Diplomirala je politologiju s magisterijem iz Komparativnih politika, više od 20 godina je pratila unutarnju i vanjsku politiku. Izvještavala je sa svih važnijih domaćih i međunarodnih događaja te uređivala specijalne emisije, a posebno se istaknula kao urednica emisije Točka na tjedan (TNT) N1 televizije.
Mila je u našu redakciju donosila pozitivu, energiju i najvažnije - rješenja. Inicijatorica je uvođenja "novinarstva rješenja" - pristupa u radu N1 redakcije, koji je rezultirao i posebnom rubrikom u "Točki na tjedan" - "TNT rješenje". Tom je rubrikom u medijsku praksu unijela važan element konstruktivnog, analitičkog i na rješenja usmjerenog novinarstva.
Jedan od najzapaženijih njezinih profesionalnih angažmana svakako je vođenje projekta "Zagorka povezuje" u organizaciji Sindikata novinara Hrvatske - kojim je uspostavljena mentorska mreža iskusnih novinarki i njihovih mladih kolegica na početku karijere u svrhu edukacije, i profesionalnog te osobnog osnaživanja žena u novinarstvu.
Dobitnica je nagrade Hrvatskog novinarskog društva „Marija Jurić Zagorka“ 2025. godine za televizijsko novinarstvo. Dobitnica je i prestižne Fulbright stipendije u okviru H. Humphrey programa na Walter Cronkite School of Journalism u Sjedinjenim Američkim Državama. Ondje je, pod mentorstvom uglednih urednika, među kojima i onih iz Washington Posta i Boston Globea, produbljivala znanja o suvremenim izazovima, ali i trajnim postulatima pravog novinarstva.
Mila je vjerovala u odgovorno, hrabro i ljudsko novinarstvo. Takva je bila i ona, predana, temeljita i iskreno posvećena drugima.
Zauvijek ćemo je pamtiti po toplini, znatiželji i tihom, ali snažnom utjecaju koji je imala na sve oko sebe.
Pogreb naše Mile bit će održan u petak, 13. ožujka na groblju u Šestinama u 14 sati.
