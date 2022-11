Zastupnici nakon samo dana odmora ponovno u Saboru, ali ne treba ih puno žaliti

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Mile Moralić.

Zastupnici su nakon samo jednog dana odmora ponovno u saborskim klupama, ali ne treba ih previše žaliti. Oni će, naime, na odmor idući tjedan i to će odmarati cijeli tjedan.

Prije toga trebaju izglasati brojne zakone o kojima se već raspravilo, među njima i rebalans proračuna. Na dnevnom redu su amandmani, odnosno njih stotinjak i to svi iz oporbe. Najviše je amandmana stiglo iz redova Mosta, između ostalog i taj da se izdvoji 100 milijuna kuna da se pomogne ugroženim građanima. Sličan amandman predložila je i Katarina Peović iz Radničke fronte. Ostali se odnose na neka regionalna izdvajanja i infrastrukturu.

Ministar Marko Primorac predstavio je prošli tjedan rebalans u Saboru. To je drugi rebalans proračuna, a Primorčev prvi otkako ima mandat ministra. Oporba mu je najviše prigovorila s obzirom na rast inflacije, da se proračun puni, da novca ima više, a da građani dobivaju mrvice. On je rekao da to nije točno i da Vlada upravlja realno i da donosi teške odluke u ovim teškim vremenima.

Očekuje se i da će rast kamata biti tema danas u Saboru jer je to ono što najviše muči hrvatske građane.

Još je jedan važan zakon na dnevnom redu, i to Zakon o kazalištima. Njega se pripremalo dvije godine, a ministrica kulture, Nina Obuljen Koržinek, rekla je da su napokon došli do rješenja koje modernizira sustav, a kazališne kuće dovodi pod nacionalnu kapu.

