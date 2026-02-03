Oglas

spor oko thompsona

Kosor za N1: Rukometaši kažu 'iznad svega Hrvatska', ali ispada da je iznad svega taj jedan pjevač

author
N1 Info
|
03. velj. 2026. 08:28

Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor bila je gošća specijalne emisije o dočeku rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. S našim Hrvojem Krešićem razgovarala je o današnjem razvoju situaciju koji je, kako kaže, nezabilježena u povijesti RH

Oglas

Teme
Jadranka Kosor N1 Specijal N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ