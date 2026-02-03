spor oko thompsona
Kosor za N1: Rukometaši kažu 'iznad svega Hrvatska', ali ispada da je iznad svega taj jedan pjevač
N1 Info
|
03. velj. 2026. 08:28
|
0komentara
Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor bila je gošća specijalne emisije o dočeku rukometaša na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. S našim Hrvojem Krešićem razgovarala je o današnjem razvoju situaciju koji je, kako kaže, nezabilježena u povijesti RH
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 19 min.
SK
|
prije 50 min.
Najnovije
Oglas
Oglas