Borba protiv dezinformacija važna je za očuvanje demokracije, medija i informiranih građana

"Svjedočimo povećanju populizma koje je povezano s manipulacija i teorijama zavjere. To kreira dezinformacijski kaos kojem svjedočimo i to dovodi do toga da opada povjerenje u medije, pitanje je koliko je to uništilo povjerenje u institucije i liberalnu demokraciju. Ne mislim da je borba protiv dezinfomacija sizifovska, smatram da je naš pristup sizifovski. Vjerujem u nove generacije, no postoji golemi jaz između institucija i mladih - ne pričaju isti jezik", zaključila je profesorica Marijana Grbeša, profesorica s Fakulteta političkih znanosti.