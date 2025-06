N1 (DIS)INFO, 14. epizoda: Tehnologija je ubrzala širenje dezinformacija

Grbeša: Prvo: ne mislim da je to Sizifov posao, mislim da je pristup sizifovski, onaj na kojem i dalje inzistiramo. To je ona sporost koju sam spomenula. Problemima koje imamo i dalje pristupamo na temelju starih paradigmi koje u mnogo pogleda više ne vrijede. Vaše drugo pitanje o mlađoj publici... Kao prvo, čvrsto vjerujem u mlade naraštaje. Mislim da posjeduju nešto... Ako pogledate Srbiju, vidjet ćete o čemu govorim. Imaju posebnu snagu i hrabrost koju prošli naraštaji, naš naraštaj, nisu imali. Smatram da je razlog to što imaju mogućnost izbora. I zato ih se ne može ucjenjivati onako kako su u mnogo pogleda ucjenjivali naš naraštaj. Mislim da je to vrlo dobra početna točka. Međutim, mislim da postoji golema disonanca između institucija i mladih naraštaja jer ne govorimo njihovim jezikom. Nekidan sam razgovarala s Europskim parlamentom i potegnula sam pitanje newsfluencera, influencera koji u principu stvaraju vijesti. Iznenadilo me što mnogi od zastupnika nikad nisu čuli za taj pojam niti su ikad pomislili da su ti ljudi mainstream. I dalje govorimo o ovim fenomenima kao rubnima, alternativnima. Više nisu alternativni. I dalje govorimo o Facebooku kao novom mediju. A mladi će vam reći da koristiti Facebook izaziva susramlje. Pitajte naše studente, a kamoli mlađe naraštaje! Dakle, u tome je problem. A mi smo u našem projektu silno napredovali. Nebojša je sjajno rekao da ne možemo načiniti zdravstveni pojas prema dezinformacijama i teorijama zavjere, to je nemoguće. Možda smo na početku našeg projekta možda mislili da je moguće, ali mnogo smo naučili. Provela sam godinu dana u SAD-u i mnogo sam razgovarala s pobornicima MAGA pokreta, bila sam na ulicama s njima tijekom inauguracije kako bih pokušala shvatiti zašto podupiru Trumpa poput nekakvih obožavatelja. Mnogi od njih su mi rekli... A kad govorimo o zdravstvenom pojasu, mnogo mojih kolega sa sveučilišta ne razgovara s pobornicima MAGA pokreta. Naprosto ne razgovaraju! Mnogi od tih ljudi rekli su mi da očekuju od Trumpa da u politiku unese zdrav razum. E, pa trenutačno možemo vidjeti taj Trumpov zdrav razum! Ali to je ono što očekuju, jer misle da politika kojoj svjedoče nije zdravorazumska. Stoga je za njih to zdrav razum. I moramo shvatiti zašto. Ne možemo samo reći da su to grozni ljudi, jer nisu. Samo ih moramo shvatiti, to je vrlo važno.