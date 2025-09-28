BiH gubi još 100 milijuna eura EU fondova? "Nemamo proračun ni za 2025."

N1 BiH

Bosna i Hercegovina i dalje gubi europski novac zbog neusvajanja Reformske agende. Milijuni su već propušteni, a najvjerojatnije će biti propušten i novi rok od 30. rujna, što znači gubitak veći od 100 milijuna eura. Međunarodna zajednica upozorava da se propušta "zlatna prilika", dok domaći političari ostaju blokirani.

Schmidt: Razočaran gubitkom "zlatne prilike"

Još jedna višesatna telefonska sjednica Vijeća ministara završila je bez rezultata.

Jedina točka dnevnog reda bila je Reformska agenda, ali ministri SNSD-a Srđan Amidžić i Staša Košarac nisu glasali. Trojka krivi SNSD, Košarac kaže da Sarajevo ne može donositi odluke bez Banje Luke, dok HDZ naglašava potrebu stabilizacije.

"Potrebna nam je stabilizacija političkih odnosa, potreban nam je taj novac Europske unije kojim možemo provoditi projekte", kaže Marinko Čavara, predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta BIH.

Visoki predstavnik razočaran je onim što naziva propuštenom zlatnom prilikom. Povjerenica EU za proširenje također je tijekom posjeta BiH govorila o važnosti Agende.

Marta Kos: Ja sam vaš najjači zagovornik

„Ja sam vaš najjači zagovornik u Bruxellesu, ali morate mi pomoći da bih ja mogla pomoći vama. Plan rasta može pomoći u postizanju tog cilja“, rekla je Marta Kos.

Međutim, sredstva iz Plana rasta ostaju nedostižna. Parlamentarci će o Agendi raspravljati tek 15. listopada - nakon što istekne rok i izgubi se dodatnih 10% sredstava.

„Oni koji očekuju ovaj novac blokiraju procese u Bosni i Hercegovini. To je nepoznato u političkoj praksi u svijetu“, kaže Šemsudin Mehmedović, zastupnik u ZD PS BiH.

"Predsjedavajući prekršili zakon"

Za gubitke se najčešće krivi SNSD, ali DF krivi i predsjedavajuću Vijeća ministara.

„Predsjedavajuća Vijeća ministara prekršila je zakon, jer je imala 15 dana od siječnja da imenuje nestalu ministricu sigurnosti“, kaže Milan Dunović, šef Kluba DF-a.

Trojka ima sličan stav – Reformsku agendu trebalo je usvojiti Vijeće ministara, podsjećajući na problematičan mehanizam koordinacije, a rješenje vide u imenovanju novog ministra.

„Sam način i metoda donošenja Reformske agende je pogrešan, to je trebalo učiniti Vijeće ministara. Postoji rješenje, a to je imenovanje novog ministra sigurnosti“, kaže Zvizdić. Analitičari, međutim, ističu da je popis krivaca puno duži.

"Krivi su i trojna i HDZ"

„Velika odgovornost leži na SNSD-u, ali nisu jedini. Krivi su i Trojka i HDZ, a odgovornost ne treba skidati ni s Europske unije“, smatra analitičar Velizar Antić.

Dok traje politička blokada, gube se novac i projekti – ceste, bolnice, škole. Postoje rokovi za provedbu do 2027. godine, a strahuje se da čak i ako BIH usvoji Agendu, neće imati vremena povući sredstva.

„Sve su to stvari koje će stvarno promijeniti živote ljudi. Ne govorimo o apstraktnoj politici, već o cestama, bolnicama i školama“, kaže Predrag Kojović, član radne skupine za Agendu.

BiH nema ni proračun za 2025.

Zastupnica Mia Karamehić-Abazović dodaje: „Ovi projekti moraju biti započeti i u fazi provedbe do kraja 2027. Bojim se da nećemo moći iscrpiti sva ta sredstva.“

Osim gubitka europskog novca, BIH nema ni proračun za 2025. A sudeći po SNSD-u, neće ga ni biti.

„Samo je smisleno i racionalno razgovarati o proračunu za 2026., a što se tiče ovog proračuna za 2025., ovo je samo gubljenje vremena“, kaže Sanja Vulić, šefica Kluba SNSD-a u ZD PSBIH.

Ministrica financija najavila je privremeno financiranje do kraja godine. Reforme i proračun ostaju blokirani, dok se sjednice održavaju bez rezultata i rješenja.