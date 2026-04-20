Crna Gora u utorak obilježava genocid u Jasenovcu, Hrvatska im poslala prosvjednu notu

Zastupnik u crnogorskom parlamentu i predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović ocijenio je da je osuda ustaškog režima NDH, koji je proizveo Jasenovac, „nužna i moralno obvezujuća”, ali je upozorio da „najmanje prava govoriti o Jasenovcu imaju oni koji su se politički i ideološki identificirali s četničkim nasljeđem te negirali genocid u Srebrenici".