Prurigo: Uzrok, simptomi i kako tretirati ovu rijetku kožnu pojavu koja izaziva svrab?

Prurigo, odnosno prurigo nodularis je rijetko stanje kože. Može se prepoznati po osipu ili kvržicama na koži, a pratit će ga i neugodan svrab. Uzrok ovog svraba nije u potpunosti poznat, ali može se javljati zbog suhe kože, problema sa štitnjačom ili kronične bolesti bubrega. Tretira se ublažavanjem simptoma.

Što je prurigo?

Prurigo je nezarazno stanje kože koje izaziva osip ili kvrge na koži. Ove kvržice su uzdignute, tvrde, a na vrhu su suhe i izgledaju kao rana. Osim što se može prepoznati po izgledu, ovo stanje kože izaziva i svrab, posebno navečer.

Kvržice mogu biti samo na jednom mjestu na tijelu, a može ih biti i više diljem tijela. Najčešće su na rukama, nogama, abdomenu, tjemenu, ramenima ili na gornjem dijelu leđa.

Može ih biti samo par, a može ih biti i čak 200 diljem tijela.

Radi se o kroničnom stanju kože, što znači da traje dulje godina ili se može poboljšati pa opet vratiti.

Simptomi pruriga

Simptomi ovog kožnog stanja uključuju:

kvržice na koži koje su druge boje

intenzivan svrab

peckanje

lezije na koži

Zašto nastaje prurigo?

Nije poznat točan uzrok ovog stanja, ali postoji više stvari koje ga mogu uzrokovati. Tako može nastati zbog previše živačanih ili imunoloških stanica u koži.

Nekada ga mogu uzrokovati pojedini lijekovi poput kemoterapije.

Bilo tko može dobiti prurigo, ali češće se javlja kod odraslih osoba od 40 do 69 godina, kod žena, ali i kod osoba koje već imaju neko stanje kože poput psorijaze.

Može se javiti i kod osoba s dijabetesom, osoba koje imaju rak, kod onih kojima otkazuju bubrezi, koji imaju bolesti jetre, lupus, HIV, probleme sa štitnjačom ili neki od mentalnih bolesti i stanja.

Kako se dijagnosticira i tretira prurigo?

Liječnik će pacijentu postaviti niz pitanja o promjenama na koži, a vjerojatno će ga poslati na niz testova. Tako će osoba morati izvaditi krv, dati urin, otići na pregled dermoskopije ili napraviti biopsiju.

Ovo stanje kože se tretira kremama i lijekovima koji će ublažiti svrab, kortikosteroidima, vitaminom D ili injekcijama koje će smanjiti upalu, crvenilo i svrbež. Ako ove metode ne djeluju, liječnik može preporučiti krioterapiju, fototerapiju ili imunosupresivnu terapiju.

Simptomi se mogu trenutačno olakšati kod kuće pomoću hladnih obloga, tuširanjem u mlakoj vodi i korištenjem gelova za tuširanje i šampona za osjetljivu kožu.

Jednako tako je važno stalno mazati kvržice hipoalergenom kremom ili vazelinom kako se ne bi dodatno sušile i kako bi ostale hidratizirane.

Važno je ne dirati kvržice i ne češati se jer se stanje samo može pogoršati i može doći do bakterijske infekcije.

Zaključak

Prurigo je stanje kože u kojemu se pojavljuje jedna ili više kvržica na tijelu koje svrbe. Ovo nije zarazno stanje, ali važno je posjetiti liječnika koji će odrediti terapiju koja će olakšati simptome.

Prurigo može trajati mjesecima ili godinama, a može i nestati pa se opet pojaviti.