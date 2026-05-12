Hoćete li večeras gledati Eurosong? Evo kako glasati izvan Hrvatske

12. svi. 2026. 19:03
Najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje - izbor za pjesmu Eurovizije 2026. održava se u Austriji. Hrvatske predstavnice, grupa LELEK, nastupaju večeras u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

Izravni finalisti ove godine su Francuska, Italija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo te domaćin Austrija. Oni će osim u finalu nastupiti i u polufinalnim večerima, ali gledatelji za njih u polufinalima ne glasaju, piše HRT.

Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za hrvatskog predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri mogu glasati za svoje favorite.

Od izravnih finalista, u prvoj polufinalnoj večeri pravo glasa imaju Njemačka i Italija.

Ako tijekom održavanja Eurosonga niste u Hrvatskoj, evo kako možete glasovati za LELEK u prvoj polufinalnoj večeri:

● pozivom na broj 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25)

● SMS-om na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25)

● online putem stranice www.esc.vote

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže. Cijena SMS poruke iznosi 0,49 € / SMS s uključenim PDV-om.

Gledatelji imaju i mogućnost online glasovanja po cijeni od 0,49 eura s uključenim PDV-om.

Za prolazak u finale ove godine ponovno odlučuju glasovi publike i žirija, a svoj glas imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Oni svoje favorite mogu birati putem interneta, a njihovi će se bodovi predstaviti u obliku entiteta “Rest of the World”.

Službeni rezultati, kako u polufinalima tako i u finalnoj večeri, utvrđuju se spajanjem službenih rezultata publike i službenih rezultata nacionalnog žirija u omjeru 50,7 posto glasovanja publike i 49,3 posto glasovanja nacionalnih žirija.

