Jednu stvar morate napraviti čim donesete orhideju kući: Potaknut ćete snažno i dugotrajno cvjetanje

Orhideje se ubrajaju među najpopularnije sobne biljke, a njihov životni vijek može trajati i dulje od 15 godina. Iako ih mnogi smatraju zahtjevnima za održavanje, stručnjaci ističu da uz pravilnu njegu mogu dugo ostati zdrave i bogato cvjetati.
Od presađivanja i zalijevanja do pravilnog prihranjivanja, njega orhideja zahtijeva posebnu pažnju. Ipak, stručnjaci naglašavaju da je jedna stvar najvažnija odmah nakon donošenja biljke kući.
Pravo mjesto
Kako navode, prva stvar kojoj treba posvetiti pažnju jest postavljanje orhideje na pravo mjesto.
Orhideje su poznate po tome da su osjetljive na uvjete okoline pa je važno pronaći mjesto koje biljci osigurava odgovarajuću količinu svjetlosti. Upravo osvjetljenje određuje intenzitet cvjetanja, a za većinu sorti najbolji izbor je neizravna svjetlost.
Jedna od najpopularnijih vrsta u domovima je Phalaenopsis, poznata i kao orhideja moljac. Ova vrsta najbolje uspijeva u prostorijama s mnogo svjetlosti, ali bez izravnog izlaganja suncu.
Stručnjaci upozoravaju da orhideja nikada ne bi trebala biti izložena izravnim sunčevim zrakama jer to može oštetiti listove i dovesti do preranog opadanja cvjetova.
Kako bi se spriječilo prekomjerno izlaganje suncu, preporučuje se postavljanje prozirnih zavjesa koje mogu filtrirati svjetlost i pružiti biljci odgovarajuću zaštitu.
Tijekom razdoblja kada nema dovoljno prirodnog svjetla, preporučuje se korištenje dodatnog umjetnog osvjetljenja, posebno u prostorijama koje nisu dovoljno osvijetljene.
Postavljanje orhideje vrste Phalaenopsis na prozorsku dasku može biti dobar izbor, ali stručnjaci savjetuju da se biraju prozori okrenuti prema sjeveru ili istoku jer je na tim stranama najmanji rizik od izravnog sunčevog svjetla.
Ako su dostupni samo prozori okrenuti prema jugu, preporuka je da se orhideja postavi dalje od prozora kako bi se izbjegla oštećenja uzrokovana suncem.
