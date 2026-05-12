Zoran Vakula najavio što slijedi: Ovo se ne događa često

"Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage, i zato je bilo mjestimice i više od 30 litara kiše po četvornom metru u samo jednom satu. Bilo je olujnih udara vjetra, do sada je zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, a i još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Štoviše, danas je dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana", rekao je Vakula za HRT.