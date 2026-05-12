Zoran Vakula najavio što slijedi: Ovo se ne događa često

Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske, nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom i u Zagrebu.
Oglas
Ostvarile su se najave prognostičara, koji su zbog vjetra i mogućih obilnih oborina za dio kontinentalne Hrvatske izdali narančasto upozorenje, rekao je naš meteorolog Zoran Vakula i objasnio da će do kraja dana promjena vremena zahvatiti cijelu zemlju.
"Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage, i zato je bilo mjestimice i više od 30 litara kiše po četvornom metru u samo jednom satu. Bilo je olujnih udara vjetra, do sada je zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, a i još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Štoviše, danas je dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana", rekao je Vakula za HRT.
- Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena, najmanje vjetar, a u mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u gorju, bit će i obilne kiše. Štoviše, toliko hladan zrak dolazi da će u višem gorju biti i malo pahulja snijega, dodao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas