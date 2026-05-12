Postoji li dugi hantavirus? Evo kako izgleda život nakon infekcije
Preživljavanje bolesti ne znači da se ljudi potpuno oporavljaju. Mnogi pacijenti i dalje pate od dugotrajnih fizičkih i mentalnih zdravstvenih problema.
Osun nedavnih slučajeva zaraze na kruzeru, strahu od hantavirusa doprinose dva glavna čimbenika, a to su dugo razdoblje inkubacije do osam tjedana i nedostatak licenciranog antivirusnog liječenja ili cjepiva.
Kad se infekcija virusom Anda razvije u hantavirusni kardiopulmonalni sindrom (HCPS), tešku respiratornu bolest sa stopom smrtnosti do 50 posto, rana intenzivna njega ključna je za preživljavanje.
Virus Andes nije nov. Istraživanja već dugo opisuju gdje cirkulira, kako se širi i kako uzrokuje bolest. To je razlog i zašto Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naglašava da nema dokaza da bi mogao postati još jedna pandemija COVID-19, piše Euronews.
Postoji li dugi hantavirus?
Ali, pandemija COVID-19 promijenila je način na koji znanstvenici razmišljaju o zaraznim bolestima, ne samo u smislu akutne infekcije, već i u smislu onoga što se događa nakon nje. Istraživači su počeli postavljati pitanje mogu li postojati dugoročniji učinci infekcije virusom Anda, slično onome što je uočeno s dugim COVID-om nakon infekcije SARS-CoV-2.
Na Sveučilištu Pontificia Católica de Chile istraživači su pratili 21 preživjelog između 3 i 6 mjeseci nakon otpuštanja iz bolnice. Pacijenti su kategorizirani prema težini bolesti i jesu li zahtijevali ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO), intenzivni tretman održavanja života koji se koristi kada srce i pluća ne uspiju procijeniti dugoročni oporavak, simptome i kvalitetu života.
Nijedan preživjeli nije se potpuno oporavio nakon 3 do 6 mjeseci
Rezultati su bili zapanjujući. Svaki preživjeli i dalje je imao simptome mjesecima nakon napuštanja bolnice. Ukupno je svih 21 pacijenata prijavilo barem jedan stalni simptom 3 do 6 mjeseci nakon infekcije HCPS-om.
Više od 60 posto reklo je da se nisu potpuno oporavili, a ukupni teret simptoma bio je visok, s pacijentima koji su u prosjeku prijavili oko 12 simptoma. Samo su najteži slučajevi, uključujući pacijente s ECMO-om, primili rehabilitacijsku skrb, poput fizikalne terapije ili podrške za oporavak. Među manje teškim preživjelima, samo oko 30 posto imalo je ovu vrstu praćenja nakon otpusta iz bolnice.
Umor, motorički problemi, gubitak kose, nesanica, anksioznost...
Dok je samo skupina s teškim slučajevima prijavila probleme s kretanjem ili motorikom i palpitacije srca, i teški i manje teški preživjeli prijavili su mješavinu fizičkih simptoma i psiholoških ili neuroloških problema. Obje skupine rekle su da im se kvaliteta života smanjila nakon bolesti.
Najčešći problemi bili su i neurološki i psihološki. Umor, motorički problemi, gubitak kose, nesanica, anksioznost, problemi s pamćenjem, noćne more i senzorni poremećaji bili su česti. Pacijenti kojima nije bio potreban ECMO i dalje su imali dugotrajne simptome, što sugerira da sama bolest potiče produljeni oporavak, a ne samo liječenje intenzivnom njegom.
Mnogi preživjeli počeli su se sami liječiti kako bi se nosili s dugotrajnim simptomima, posebno lijekovima protiv bolova, sredstvima za spavanje i vitaminima. To je bilo posebno često među preživjelima koji nisu primili ECMO, pa čak i dosegnulo 100 posto među onima koji su klasificirani kao oni s blagim HCPS-om.
Dug povratak redovnim aktivnostima
Mnogi preživjeli teško su se vratili normalnom životu. Gotovo 1 od 5 još se nije vratio na posao ili u školu šest mjeseci kasnije. Među onima koji su se vratili, oporavak je obično trajao oko tri i pol mjeseca. Mnogi su prijavili smanjene performanse kada su se vratili.
Vrijeme oporavka bilo je slično bez obzira na to koliko je bolest bila teška ili je li pacijentima bila potrebna ekstrakorporalna membranska oksigenacija. 45,5 posto pacijenata u ECMO skupini osjećalo se stigmatizirano u školi ili na poslu, povezano sa strahom od "zaraze koju prenose glodavci".
Što treba promijeniti?
Generalizacija studije ograničena je zbog relativno malog uzorka. Ipak, nalazi sugeriraju da oporavak od hantavirusa nije samo fizički. Preživjeli su također prijavili socijalnu izolaciju, stigmu na poslu ili u školi i široko rasprostranjeno oslanjanje na samoliječenje za upravljanje trajnim simptomima.
Autori tvrde da održavanje pacijenata na životu u akutnoj fazi nije dovoljno. Potrebna je i bolja dugoročna, multidisciplinarna skrb nakon otpusta, uz jaču socijalnu podršku i razumijevanje kako bi se pomoglo preživjelima da u potpunosti obnove svoje živote.
