Ova hrana odgovara jetri: Stručnjaci ističu pet namirnica
Gorka hrana, maslinovo ulje, kupus i srodne biljke, luk i njegovi "rođaci" odgovaraju jetri. Vrlo su važni za zdravlje tog organa.
Mikronutrijenti i antioksidativni spojevi u određenim namirnicama poput kupusa, luka ili maslinovog ulja mogu pozitivno utjecati na funkciju jetre i smanjiti rizik od bolesti ovog važnog organa.
Prehrana uvelike utječe na to kako će jetra obavljati svoj posao. Ključ održavanja zdravlja jetre nije jedenje čudotvorne hrane, već jedenje prehrane bogate cjelovitim, hranjivim namirnicama, posebno povrćem, zdravim mastima i hranom bogatom antioksidansima, uz ograničavanje alkohola, rafiniranog šećera i visoko prerađene hrane, piše Krstarica.
Jetra se može smatrati središtem za preradu u tijelu. Ovisno o tome treba li vašem tijelu neka tvar ili ne, zadatak jetre je pretvoriti je u hranjive tvari ili je pripremiti za izlučivanje.
Prema nutricionistici Eli Davar, jetra je jedan od metabolički najaktivnijih organa u tijelu. "Obavlja više od 500 poznatih funkcija, ali ključne uključuju detoksikaciju, metabolizam hranjivih tvari, regulaciju hormona i proizvodnju žuči za probavu", rekla je. Ono što jedemo igra ulogu u održavanju zdravlja jetre, stoga je način na koji jedemo vrlo važan.
Kupus i srodne biljke
Konzumiranje hrane bogate antioksidansima može pomoći u kontroli upale. Kad je riječ o zdravlju jetre, to može biti posebno važno. Ovo povrće odgovara jetri. Ključni je izvor antioksidansa, a sadrži i spojeve koji podržavaju putove detoksikacije jetre.
Ti spojevi uključuju sulforafan i glukozinolate, koji stimuliraju enzime za čišćenje jetre. Istraživanja su pokazala da spojevi poput glukozinolata mogu igrati ulogu u sprječavanju i upravljanju kardiometaboličkim stanjima koja mogu utjecati na jetru.
Kako ih uključiti u prehranu?
Birajte tamnozeleno povrće, kao što su brokula, kupus i prokulice, ali i neke manje poznate favorite poput bok choya, senfa i potočarke. Pecite ih ili kratko popržite za ukusan prilog koji možete poslužiti uz bilo koji obrok.
Gorko lisnato povrće
"Žuč je neophodna za probavu masti i uklanjanje otpadnih proizvoda iz jetre. Tradicionalno se gorka hrana u mnogim kulturama koristila za podršku probavi i funkciji jetre", kaže Davar.
Gorko lisnato povrće odgovara jetri jer je bogato hranjivim tvarima poput vlakana, minerala, vitamina i antioksidansa, a njihova konzumacija povezana je s manjim rizikom od kronične bolesti jetre. Magnezij, kojeg ima u izobilju u tamnom lisnatom povrću, može biti povezan s manjim rizikom od masne bolesti jetre.
Poput kupusa, gorko lisnato povrće odlično je kada se jednostavno pirja. Također je hrskav, osvježavajući dodatak salatama s pikantnim preljevima koji nadopunjuju njihovu gorčinu.
Luk i njegovi "rođaci"
Češnjak, vlasac i ljutika među najmoćnijim su kulinarskim saveznicima, a također su korisni za zdravlje jetre, zahvaljujući sumpornim spojevima prisutnim u ovim aromatičnim biljkama. "Sumpor je posebno važan za reakcije detoksikacije faze II, koje pomažu u pretvaranju toksina u oblike koji se mogu sigurno izlučiti", objašnjava E. Davar.
Zapravo, pokazalo se da je češnjak učinkovit u borbi protiv nealkoholne masne bolesti jetre, poznate i kao bolest masne jetre povezana s metaboličkom disfunkcijom. Nutricionisti to nazivaju jednim od najčešćih metaboličkih stanja na svijetu.
Ekstra djevičansko maslinovo ulje
Ekstra djevičansko maslinovo ulje smatra se zaštitnim za jetru zbog svog profila mononezasićenih masnih kiselina. Oni koji slijede mediteransku prehranu imaju manju vjerojatnost da će razviti metaboličku disfunkciju. Nedavni pregled istraživanja pokazao je da protuupalni i antioksidativni spojevi u ekstra djevičanskom maslinovom ulju čine ovu namirnicu korisnim dijelom prehrane za upravljanje metaboličkom disfunkcijom.
Zeleni čaj
Zeleni čaj i matcha odličan su izbor za buđenje rano ujutro ili kada se osjećate loše usred dana. Osim što sadrže kofein, bogati su i vrstom antioksidansa koji se naziva katehini. Posebno su važni za zdravlje jetre. "Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse za koje su studije pokazale da mogu pomoći u smanjenju masnoće u jetri i upale. Redovita konzumacija povezana je s poboljšanom razinom jetrenih enzima", kaže Davar.
No, stručnjaci upozoravaju da previše nečega dobrog nije uvijek dobro. Iako ispijanje jedne do dvije šalice zelenog čaja dnevno može imati zdravstvene koristi, dodaci ekstrakta zelenog čaja možda neće biti toliko korisni. Studije su pokazale da ovi dodaci mogu biti povezani s akutnim oštećenjem jetre. To može uključivati slučajeve zatajenja jetre koji su zahtijevali transplantaciju.
Ako uzimate bilo kakve lijekove, provjerite stupaju li u interakciju sa zelenim čajem prije nego što ga počnete redovito piti.
Još nekoliko savjeta za zdravlje jetre
Ograničite alkohol
Dobro je poznato da je alkohol na mnogo načina loš za vaše zdravlje. Dugotrajno prekomjerno pijenje može dovesti do ciroze, tj. ožiljavanja jetre, masne jetre ili čak oblika hepatitisa koji može dovesti do zatajenja jetre.
Smanjite unos šećera
Ne morate ga potpuno izbaciti, ali Ella Davar kaže da je prekomjerni unos šećera jedan od glavnih uzroka masne jetre. "Ključ je umjerenost i fokusiranje na cjelovite namirnice, a ne na slatka pića", objašnjava.
Uzimajte dovoljno vitamina D
Obavezno provjeravajte razinu vitamina D jednom godišnje, češće ako imate povijest nedostatka. Uzimajte dodatak prehrani ako su vam razine niske. Vitamin D igra ključnu ulogu u zdravlju jetre i često je nizak kod osoba s lošom funkcijom jetre.
Obratite pozornost na zdravlje crijeva
"Jetra i crijeva duboko su povezani onim što znanstvenici nazivaju osi crijeva-jetra. Kada mikrobiom postane neuravnotežen, upalni spojevi i bakterijski toksini mogu putovati izravno u jetru kroz portalnu venu, povećavajući opterećenje detoksikacijskih putova jetre", kaže Davar.
