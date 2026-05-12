Aktiviran Meteoalarm: Stiže jače nevrijeme, prijete poplave, moguć je i snijeg

Tea Blažević
12. svi. 2026. 07:13
27.03.2026., Zagreb – Olujni vjetar napravio stetu u Zagrebu. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, kiše i pljuskova ima uglavnom u unutrašnjosti, prema istoku i grmljavine.

U nastavku utorka jače naoblačenje s kišom i pljuskovima diljem zemlje, lokalno izraženijim, uz grmljavinu. U kratkom periodu mjestimice može pasti obilnija oborina, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Također, je na snazi posebno upozorenje hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog mogućeg poplavljivanja:

"Na području sjeverozapadne i središnje hrvatske te području zapadne Slavonije postoji mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava"

Probleme će stvarati i snažan vjetar sjevernog smjera. Kako će upadati hladniji zrak, u najvišem gorju može pasti malo snijega.

Srijeda će biti uglavnom suha, unatoč promjenjivoj naoblaci.

U četvrtak će ponovno biti kiše i pljuskova, već prijepodne na sjevernom Jadranu, poslijepodne i u Gorskom kotaru, središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, prema večeri i duž Jadrana gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova.

Stabilizacije nema do kraja tjedna, štoviše, za vikend novo jače pogoršanje vremena.

