Aktiviran Meteoalarm: Stiže jače nevrijeme, prijete poplave, moguć je i snijeg
Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, kiše i pljuskova ima uglavnom u unutrašnjosti, prema istoku i grmljavine.
U nastavku utorka jače naoblačenje s kišom i pljuskovima diljem zemlje, lokalno izraženijim, uz grmljavinu. U kratkom periodu mjestimice može pasti obilnija oborina, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Također, je na snazi posebno upozorenje hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog mogućeg poplavljivanja:
"Na području sjeverozapadne i središnje hrvatske te području zapadne Slavonije postoji mogućnost lokalne pojave bujičnih i urbanih poplava"
Probleme će stvarati i snažan vjetar sjevernog smjera. Kako će upadati hladniji zrak, u najvišem gorju može pasti malo snijega.
Srijeda će biti uglavnom suha, unatoč promjenjivoj naoblaci.
U četvrtak će ponovno biti kiše i pljuskova, već prijepodne na sjevernom Jadranu, poslijepodne i u Gorskom kotaru, središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, prema večeri i duž Jadrana gdje lokalno može biti izraženijih pljuskova.
Stabilizacije nema do kraja tjedna, štoviše, za vikend novo jače pogoršanje vremena.
