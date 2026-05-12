Vlasnik podijelio 240 milijuna dolara radnicima: Kad su ga pitali zašto, dao je legendaran odgovor

Vlasnik iz malog grada u američkoj saveznoj državi Louisiani podijelio je 240 milijuna dolara zaposlenicima nakon što je prodao obiteljsku tvrtku, pri čemu je prosječni radnik dobio 443.000 dolara.
Oglas
Graham Walker, bivši izvršni direktor Fibrebond Corp. iz Mindena, prošle je godine prodao proizvođača kućišta za električnu opremu energetskom divu Eatonu za 1,7 milijardi dolara. Prije potpisivanja ugovora postavio je jedan uvjet: 15 posto prihoda od prodaje pripast će zaposlenicima, iako nitko od njih nije imao vlasnički udio u tvrtki.
Nevjerica i suze
Wall Street Journal prvi je izvijestio o ovoj priči. Nakon 43 godine američka obitelj prodala je svoju tvrtku za elektroopremu za 1,7 milijardi dolara i isplatila veliki bonus za 540 radnika.
Bonusi, koji se isplaćuju od lipnja, raspoređeni su na pet godina i vezani uz klauzulu o zadržavanju zaposlenika – radnici moraju ostati u tvrtki kako bi dobili puni iznos. Zaposlenici stariji od 65 godina bili su izuzeti, što je dugogodišnjim radnicima omogućilo da odmah odu u mirovinu.
Na pitanje WSJ-a zašto se odlučio upravo za 15 posto, Walker je dao legendaran odgovor: “To je više od 10 posto.” Reakcije na dan isplate bile su od nevjerice do suza. Jedan zaposlenik pitao je snimaju li se skrivene kamere. Drugi se odvezao u golf-kolicima s podignutom šakom.
Neočekivani preokret Fibrebonda
Fibrebond je 1982. godine osnovao Walkerov otac Claud, proizvodeći konstrukcije za telefonsku i električnu opremu. Tvornica je izgorjela 1998. godine, a pad dot-com kompanija ubrzo je smanjio potražnju, zbog čega je broj zaposlenih pao s 900 na 320. Obitelj Walker nastavila je isplaćivati plaće i tijekom najtežih razdoblja, rekli su zaposlenici za WSJ, čime su zaslužili dugogodišnju lojalnost radnika.
Preokret je uslijedio nakon ulaganja od 150 milijuna dolara u infrastrukturu podatkovnih centara, uključujući kućišta za energetsku opremu. Potražnja za cloud uslugama tijekom zatvaranja zbog covida donijela je rezultate 2020. godine. Izgradnja vođena umjetnom inteligencijom i terminali za izvoz LNG-a povećali su prodaju za gotovo 400 posto tijekom pet godina, što je privuklo interes velikih kompanija za preuzimanje tvrtke.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas