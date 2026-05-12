SUSRET U PEKINGU
O čemu će Xi Jinping i Trump raspravljati? "Ulozi su ogromni..."
Dok se američki predsjednik Donald Trump priprema za put u Kinu, gdje bi se 14. svibnja trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kineski veleposlanik u Washingtonu Xie Feng u intervjuu je iznio očekivanja Pekinga od susreta dvojice čelnika.
Dvodnevni posjet bit će prvi odlazak nekog američkog predsjednika u Kinu od Trumpova prethodnog posjeta 2017. godine. Sastanak dolazi u trenutku pojačanih globalnih napetosti i promjena u međunarodnim odnosima, a među ključnim temama očekuju se bilateralni odnosi, stanje svjetske sigurnosti i rat između SAD-a i Irana, koji je dodatno stavio odnose Washingtona i Pekinga pod povećalo.
"U sve nestabilnijem svijetu strateška važnost odnosa Kine i SAD-a postaje još izraženija", rekao je Xie Feng za Newsweek. Dodao je kako stabilni i konstruktivni odnosi između dvije države nisu važni samo za njihove građane, nego i za međunarodnu zajednicu.
Kineski diplomat izrazio je očekivanje da će summit u Pekingu biti uspješan te pomoći u usmjeravanju budućih odnosa dviju sila prema većoj suradnji i dijalogu, uz smanjenje napetosti i upravljanje razlikama.
"Treba pronaći način da Kina i SAD u novoj eri surađuju na temelju međusobnog poštovanja, mirnog suživota i obostrane koristi", izjavio je.
Govoreći o međunarodnim odnosima, Xie je naglasio važnost poštivanja međunarodnog prava i upozorio da nijedna država ne bi smjela selektivno primjenjivati pravila ili se postavljati iznad drugih.
Odnosi SAD-a i Kine dodatno su se zakomplicirali
Trump i Xi posljednji su se put sastali prošlog listopada na summitu u južnokorejskom Busanu. Prema riječima kineskog veleposlanika, njihovi razgovori, telefonski kontakti i razmjena pisama tijekom protekle godine pridonijeli su stabilizaciji odnosa dviju zemalja.
Ipak, odnosi SAD-a i Kine dodatno su se zakomplicirali nakon američke odluke o zajedničkom vojnom djelovanju s Izraelom protiv Irana krajem veljače. Trumpov posjet Kini prvotno je bio planiran za kraj ožujka, ali je odgođen zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
Poseban problem postali su poremećaji u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom. Kina je najveći uvoznik sirove nafte koja prolazi tim pomorskim putem i glavni kupac iranskih energetskih proizvoda, zbog čega sukob izravno utječe i na kinesko gospodarstvo.
Nakon što je Trump prošlog mjeseca najavio pokušaje otvaranja Hormuškog tjesnaca, izjavio je da je Kina "vrlo zadovoljna" tom odlukom te da će ga Xi tijekom posjeta "srdačno zagrliti".
No unatoč tome, situacija u regiji ostaje nestabilna. Kina je u više navrata pozvala na smirivanje sukoba i diplomatsko rješenje, a Xie Feng ponovio je takav stav.
"Mir je najvažniji, ljudski život je najvrjedniji, a stabilnost najpotrebnija", naglasio je. Dodao je da Kina vodi neovisnu vanjsku politiku mira i protivi se proizvoljnoj uporabi sile u međunarodnim odnosima.
Istaknuo je i kineske diplomatske inicijative, uključujući mirovni prijedlog u četiri točke koji je Xi predstavio prošlog mjeseca, kao i zajedničku inicijativu s Pakistanom, koji je posredovao u američko-iranskim razgovorima.
Xie je odbacio tvrdnje da Kina vojno pomaže Iranu, navodeći da su takve optužbe dio pokušaja narušavanja odnosa Pekinga i Washingtona.
"Netko očito smatra da svijet nije dovoljno kaotičan pa širi glasine da Kina profitira od sukoba ili vojno podupire Iran", komentirao je. "To su lažne vijesti motivirane skrivenim interesima."
"Krug kineskih prijatelja se stalno širi"
Dodao je da Kina, kao i ostatak svijeta, trpi posljedice rata.
"Blokada Hormuškog tjesnaca, poremećaji na energetskom tržištu i udari na globalne opskrbne lance predstavljaju katastrofu", rekao je Xie. "Ovaj rat nije se smio dogoditi i treba ga odmah zaustaviti."
Kineski diplomat ocijenio je i da kineske unutarnje i vanjske politike posljednjih godina jačaju međunarodni položaj zemlje. Istaknuo je da sve više država Kinu vidi kao stabilnog partnera i "sidro sigurnosti" u nestabilnom svijetu.
Prema njegovim riječima, Kina nastoji razvijati gospodarstvo i poboljšavati životni standard stanovništva, ali istodobno i graditi međunarodne odnose temeljene na miru i suradnji.
"Zbog toga se krug kineskih prijatelja stalno širi", napomenuo je.
Kao pokazatelj rasta kineskog utjecaja naveo je i istraživanja javnog mnijenja prema kojima je globalna percepcija Kine prvi put nakon osam godina bolja od percepcije SAD-a. Također je spomenuo rast popularnosti kineske kulture i načina života na društvenim mrežama, fenomen poznat pod nazivima "Becoming Chinese" i "Chinamaxxing".
Xie smatra da takvi trendovi pokazuju rastuću želju građana SAD-a i Kine za međusobnim povezivanjem. Podsjetio je i na program koji je Xi pokrenuo 2023. godine s ciljem dolaska 50.000 mladih Amerikanaca u Kinu kroz razmjene i studijske programe, navodeći da je cilj ostvaren prije planiranog roka.
Govoreći o odnosima dviju sila, kineski veleposlanik rekao je da je prirodno da se SAD i Kina natječu u područjima poput umjetne inteligencije, ali je upozorio da rivalstvo ne bi smjelo prerasti u sukob.
"Svijet ne želi novu željeznu zavjesu u području umjetne inteligencije niti tehnološku izolaciju", pojasnio je. "Suradnja Kine i SAD-a na području AI-ja važna je za budućnost cijelog čovječanstva."
Osvrnuo se i na trgovinske odnose, istaknuvši da Kina očekuje daljnje ukidanje američkih carina i ograničenja uvedenih tijekom trgovinskih sukoba između dviju država.
Jedna od ključnih tema ostaje Tajvan, samoupravni otok koji Kina smatra svojim teritorijem, dok SAD održava političke i vojne veze s Taipeijem.
"Američki narod može razumjeti kinesku odlučnost"
Xie je ponovio kineski stav o Tajvanu i usporedio situaciju s hipotetskim scenarijem u kojem bi neka strana država podržavala odcjepljenje američke savezne države.
"Američki narod, koji je u prošlosti prošao građanski rat i suočio se s opasnošću podjela, može razumjeti kinesku odlučnost u očuvanju nacionalnog jedinstva", rekao je.
Trump je tijekom političke karijere više puta odstupao od tradicionalne američke politike prema Tajvanu. Nakon izbora 2016. razgovarao je telefonom s tadašnjom tajvanskom predsjednicom Tsai Ing-wen te je kasnije odobrio i velike pakete prodaje oružja Taipeiju.
Xie je pozvao Washington da konkretnim potezima potvrdi politiku "jedne Kine" i ukloni, kako je rekao, najveću prepreku odnosima dviju zemalja.
Istodobno je naglasio da Kina ne bježi od konkurencije sa SAD-om, ali smatra da bi rivalstvo trebalo biti usmjereno na razvoj i doprinos globalnom napretku, a ne na sukobe.
"Neka se naše dvije zemlje natječu u tome tko će svijetu ponuditi više javnih dobara, pomoći siromašnijim državama i više pridonijeti razvoju svjetskog gospodarstva", kazao je Xie. "To je vrsta natjecanja koju svi žele vidjeti."
