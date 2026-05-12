U IŠČEKIVANJU LELEKA
Je li Eurosong ostao samo zabavno glazbeni događaj ili ga je preplavila politika?
Večeras kreće 70. izdanje Eurosonga u Beču. U prvoj polufinalnoj večeri naše predstavnice Lelek s pjesmom "Andromeda" nastupit će treće po redu.
No ovogodišnje izdanje natjecanja izgubilo je pet država sudionica koje su se odlučile na bojkot zbog izraelskog sudjelovanja, navodeći kao razlog rat u Gazi i posljedičnu humanitarnu krizu. Je li Eurosong ostao samo zabavno glazbeni događaj ili ga je preplavila politika?
Dok se Lelek zagrijava za prvi nastup, a mase strpljivo čekaju ulazak u dvoranu, veliki fanovi u domaćem okruženju organiziraju zajedničko gledanje prve noći natjecanja. Čini se da se i ove godine očekuju spektakl.
Sjene politike
"Pa, sama činjenica što su se sve ulaznice rasprodale u roku 20 minuta ti već govori sve. I ti imaš svake godine minimalno 160 milijuna ljudi koji to gleda uživo, online, na televiziji, tako da... Eurosong je jednostavno spektakl. To je dio naše kulture u Europi što van Europe ljudi jednostavno ne mogu razumjeti", kaže Saša Stević, fan Eurosonga.
No, nad ovim glazbenim natjecanjem nametnulo se i političko pitanje- bojkotirati ili ne? Pet država, zbog sudjelovanja Izraela, odustalo je od natjecanja, a Španjolci, Slovenci i Irci neće ni prenositi program. Je li politika ovaj put zasjenila zabavu?
"Više nije toliko bitno tko će pobijediti"
"Eurovizija zapravo više nije ono što je nekad bila, odnosno natjecanje zabavnih melodija. Danas je to platforma koja objedinjuje, da, naravno pjesmu, ali i geopolitiku, javno mnijenje i svakako televizijske, produkcijske dosege. Kad to tako onda gledamo, možemo vidjeti da će i ove godine biti dosta kontroverzi i da više nije toliko bitno tko će pobijediti nego tko uopće sudjeluje, a tko je zapravo odbio sudjelovati", smatra glazbeni kritičar Bojan Mušćet.
Sociolog Krešimir Krolo kaže kako je Eurosong "uvijek u najmanju ruku na neki način bio identitetski obojan"
"Već sam koncept, naziv, natjecanja imao ideje u objedinjavanju unutar nekakvog pan-europskog identiteta" ističe Krolo.
