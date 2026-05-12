Hoće li grupa Lelek do finala? Sedmak: "Ne bih baš stavio ruku u vatru..."

- Jer ‘Andromeda’, po meni, nije nešto posebno originalna pjesma. Drugim riječima, slične stvari već su viđene na Eurosongu, koji, s druge strane, voli etno brojeve, ali ih nije baš svake godine nagradio dobrim plasmanom. Osim toga, naše je polufinale ‘jače’ od onog koje će uslijediti u četvrtak: sutra uz Lelek ulaznicu za subotu love, a po meni i dobivaju, favoriti Finska i Grčka. Tu su s nama u polufinalu još i Švedska i Izrael. Švedska je po kladionicama u top 10 finala, a Izrael je već krenuo u jaku kampanju i, unatoč bojkotu nekolicine zemalja zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, imat će i veliku potporu. Dakle, četiri od deset ‘ulaznica’ već su osigurane, a ja se nadam da ćemo biti među preostalih šest zemalja koje prolaze dalje - govori Sedmak.