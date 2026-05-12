Predsjednik Crne Gore: NATO bombardiranje je bilo posljedica iracionalnog odlučivanja lidera SRJ

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je u Podgorici, pred glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, ocijenio da je napad NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine bio posljedica „vrlo lošeg i iracionalnog odlučivanja“ tadašnjih lidera SRJ.
Tijekom predavanja koje je na Fakultetu političkih znanosti održao s Rutteom, Milatović ga je, podsjećajući na stradavanje civila i u Crnoj Gori, pozvao da posjeti Murino i oda počast svim žrtvama NATO-ova bombardiranja.
Obraćajući se Rutteu rekao je: „Mark, sljedeći put kada dođeš u Crnu Goru, postoji jedno malo selo na sjeveru Crne Gore u kojem je, nažalost, šest ljudi izgubilo život tijekom NATO-ova bombardiranja, među njima i troje djece. Mislim da bi to zaista bila vrlo važna gesta s tvoje strane. Svi trebamo odati počast onome što je ljudski život“, rekao je Milatović.
Tijekom predavanja Milatović je nastavio: „Bio sam učenik, imao sam 13 godina kada je NATO bombardirao tadašnju Jugoslaviju i mislim da je, nažalost, zbog vrlo lošeg i iracionalnog odlučivanja pojedinih lidera bivše Jugoslavije, NATO-ovo bombardiranje dovelo do velikog ljudskog stradanja.“
Milatović je rekao da je jedna stvar koju Crna Gora danas možda radi bolje u odnosu na, kako je rekao, vrlo ružne devedesete godine u SRJ, to što Crna Gora „želi biti uzor, svjetionik stabilnosti, nade i prosperiteta za regiju“, prenio je njegov ured.
Crna Gora „može biti istinski uzor mnogim zemljama regije, a to, naravno, ne bismo mogli postići bez potpore prijatelja, prijatelja iz zemalja Europske unije i prijatelja iz zemalja NATO-a“, rekao je Milatović.
